Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin Temeli Darıca’da Dualarla Atıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Darıca’da inşa edilecek Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi’nin temel atma töreni, Vali İlhami Aktaş ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

23 Kasım 2025 Pazar 22:35

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları ve hediye-plaket takdimiyle devam etti. Yapılan duaların ardından temel, törenle atıldı.

Abdülhamit Han Cami ve Külliyesi'nin temel atma törenine

Kocaeli Valimiz Sn. İlhami Aktaş AK Parti Kocaeli Milletvekili Sn. Cemil Yaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sn. Hasan Soba

 ile birlikte katıldı.

Toplam 30 dönümlük alana kurulacak olan Abdülhamit Han Cami ve Külliyçesi’nin 8 bin metrekarelik bölümünü cami ve sosyal alanlar oluşturacak. Proje kapsamında konferans salonu, eğitim sınıfları, çocuk oyun alanları ve gençler için kurs merkezleri yer alacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

