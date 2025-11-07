banner1208
Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih Kontrolüne Sıkı Takip

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallara yönelik denetimlerini artırdı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere, raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri, kasa uyumu ve son kullanma tarihleri detaylıca incelenerek, vatandaşın sağlığı ve bütçesi koruma altına alındı.

07 Kasım 2025 Cuma 12:00

 FİYAT ETİKETİ VE SON KULLANMA TARİHİ KONTROLÜ
Zabıta ekipleri, denetimlerde özellikle ambalajlı ürünlerde tarihi geçmiş gıda olup olmadığını, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını ve ürünlerin hijyen koşullarına uygun şekilde sergilenip sergilenmediğini titizlikle inceledi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, bu ihlallerin tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE EKONOMİSİ KORUMA ALTINDA
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşın sağlığını ve ekonomisini koruma amacıyla bu denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Ömeroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki market ve bakkallarda fiyat istikrarını sağlamak, haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşımını temin etmek amacıyla aralıksız denetimlerine devam ediyor. Vatandaşımızın sağlığı ve bütçesi bizim için önceliklidir. Hiçbir işletmenin halkımızın güvenini sarsmasına izin vermeyeceğiz.”

DÜZENLİ DENETİMLER DEVAM EDECEK
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini belirli aralıklarla sürdürerek hem fiyat istikrarının hem de tüketici haklarının korunmasına aktif olarak katkı sağlamaya devam edecektir.

(Erkan ERENLER)
