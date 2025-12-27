İLÇE HABERLERİ:
Kartepe zirve yolunda tüm işlemler tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe Oteli ve Kuzuyayla’ya ulaşımın sağlandığı 14 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla termoplastik yol çizgileri işlemi de uyguladı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:32

 YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI

Kocaeli’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartepe zirvesi, kış sezonuna tam anlamıyla hazır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 kilometrelik güzergâhta yol çizgi çalışmasının yanı sıra trafik güvenliğini artırmak amacıyla termoplastik yol çizgileri işlemi de uyguladı. Yüksek performanslı bu yol çizgileri sayesinde, sürücüler gece ve gündüz şeritleri ve yaya geçitlerini daha net bir şekilde görebiliyor. Böylece hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından Kartepe zirve yolu daha düzenli ve güvenli hale getirildi.

 

PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPILDI

Kış turizmi döneminde hem il içinden hem de il dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Kartepe zirvesine ulaşımı sağlayan güzergâhta A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri tarafından asfalt bakım ve onarımı, yol kenarı ile v kanal temizlikleri, trafik işaret ve işaretleyicilerinin bakım ve yenilenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirdi.


(Erkan ERENLER)

