Sene-i Devriye programlarıyla geçmişler yad ediliyor

Çayırova Belediyesi, düzenlediği ‘Sene-i Devriye’ programlarıyla birlikte, hayatını kaybetmiş ilçe sakinlerini vefatlarını yıldönümünde dualarla anıyor. Akse Mezarlığı’nda bulunan taziye alanında düzenlenen anma programlarından Çayırovalılar çok memnun.

26 Aralık 2025 Cuma 10:05

 Beşikten, mezara Çayırovalı ilçe sakinlerinin her an yanında olan Çayırova Belediyesi’nin bu yıl düzenlemeye başladığı ‘Sene-i Devriye’ programları ilçe sakinlerini çok mutlu ediyor. Çayırova’da hayatını kaybetmiş Çayırovalıları vefatlarının yıl dönümünde anmak ve onların hatıralarını yaşatmak adına düzenlenen ‘Sene-i Devriye’ programlarında, vefatlarının yıl dönümünde Kur’an-ı Kerim okuması gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışma kapsamında ilçede vefat edenlerin yakınları aranarak, Sene-i Devriye programları için Akse Mezarlığı’nda bulunan taziye alanına davet ediliyor ve burada hayatını kaybeden ilçe sakinlerinin ruhları için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dualar ediliyor. Vefat eden ilçe sakinlerinin akrabaları, yakınlarının yaşamını yitirdiği günlerin sene-i devriyesinde Kuran okumalarından dolayı çok memnun.

 

“ALLAH RAZI OLSUN”

Program hakkında açıklamalarda bulunan Nimet Arslan, “Huriye Öztürk’ün kızıyım. Bugün annem vefat edeli tam bir sene oldu. Torunum beni aradı, belediyeden aradılar ve programın olduğunu söylediler ve buraya geldik. Çok mutlu oldum, belediye başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

 

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Kızının vefatının yıldönümünde programa davet edilen Recep Erkılınç ise, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, Öncelikle başkanımıza ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program, inşallah bu programların devamı gelir” ifadelerini kullandı. 







(Erkan ERENLER)
