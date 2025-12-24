İLÇE HABERLERİ:
KAYAPINAR MESİRE ALANI DİLOVASI’NA NEFES OLACAK

Dilovası Belediyesi tarafından projelendirilen Kayapınar Mesire Alanı 1. Etap Yapım İşi çalışmaları başladı. Alanda yürüyüş yolları ve oturma alanları için kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba 10:28

 Toplam 3 bin 750 metrekare sert zemin oluşturulacak projede; bisiklet ve yürüyüş yolları, kamelyalar, banklar ve piknik masaları yer alacak. Mevcut çam ağaçları ile birlikte alana dikilecek 200 adet zeytin ağacı sayesinde vatandaşlar, doğayla iç içe keyifli vakit geçirme imkânına kavuşacak.
Kayapınar Mesire Alanı, mevcutta bulunan kapalı ve açık halı sahalarla bütünleşerek spor, dinlenme ve doğanın bir arada olduğu önemli bir yaşam alanı haline gelecek. Projede yaklaşık 100’e yakın oturma alanı bulunacak olup; çocuklar ve aileler için eğlenme, spor, piknik ve dinlenme imkânları sunulacak.
“DİLOVASI’NI DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ”
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kayapınar Mesire Alanı seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerden biriydi. İlçemizde önemli projelerinden biri. Vatandaşlarımızın doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve ailesiyle huzurlu vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. İlçemizi daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Kayapınar Mesire Alanı’nın 1. etabı tamamlandığında, Dilovası halkı için doğayla iç içe, modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı kazandırılmış olacak.


(Erkan ERENLER)
