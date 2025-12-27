ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Zabıtası görevde, vatandaş güvende

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetim görevlerinin yanı sıra insan odaklı çalışmalarıyla zor durumda kalan vatandaşlara umut oluyor.

Büyükşehir Zabıtası görevde, vatandaş güvende

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:37

 KİMSE SOKAKTA KALMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetim ve asayiş çalışmalarının yanı sıra insan odaklı hizmet anlayışıyla da takdir topluyor. Sahada yalnızca düzeni sağlamakla kalmayan zabıta ekipleri, ihtiyaç duyulan her an sokakta kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

 

TRAFİK EKİPLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gece mesaisinde mağdur bir vatandaşa destek oldu. Vatandaş, ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Barınma ve Konaklama Merkezi’ne” götürülerek güvenli bir şekilde yerleştirildi. Ayrıca gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasının ardından olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, trafik ekipleriyle koordineli şekilde çalışarak trafiğin güvenli akışını sağladı.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ YANSIMASI
Kent merkezinde görev yapan zabıta personeline barınma talebinde bulunan Filistinli uyruklu bir kişi de gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından barınma evine güvenli şekilde yerleştirildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 sahada görev yaparken, sosyal sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik vizyonunu sahaya yansıtıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaza sonrası tansiyon yükseldi, öfkelenen sürücü araçlara böyle çarptı Kaza sonrası tansiyon yükseldi, öfkelenen sürücü...
Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kurtarıldı Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına...
Gebze'de kaçakçılık operasyonu: 2 bin 61 tabanca fişeği ele geçirildi Gebze'de kaçakçılık operasyonu: 2 bin 61 tabanca...
Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti, sürücü suçlamayı kabul etmedi Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını...
Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3...
Yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı Yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kaza sonrası tansiyon yükseldi, öfkelenen...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Öfkelenen...

Haberi Oku