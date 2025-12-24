4 mevsim güzel şehir Kocaeli bu yarışmada objektiflere yansıdı; Kocaeli’yi anlatan en iyi kareler belli oldu

BU YILIN TEMASI “TURİST GÖZÜYLE KOCAELİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışma, bu yıl 12’inci kez fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdi. 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması “Turist Gözüyle Kocaeli” temasıyla ve objektiflerden çıkan renkli görüntüleriyle dikkat çekti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından jüri değerlendirmesiyle yarışma sonuçlandı.

978 KİŞİ, 3 BİN 548 FOTOĞRAF

Türkiye’nin dört bir yanından amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 978 kişi ve toplam 3 bin 548 fotoğraf katıldı. Yarışmaya kentin profesyonel fotoğrafçılarının yanı sıra İstanbul, Bursa, Sakarya, Hakkari, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Manisa, Tokat, Mersin, Kütahya, Kars, Konya, Muğla, Erzurum, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Afyon, Antalya, Samsun, Malatya, Trabzon, Şanlıurfa, Adana ve Bartın olmak üzere 28 farklı ilden katılım sağlandı.







JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ TARİHİ MEKÂNDA YAPILDI

Yarışmanın jüri değerlendirmesi Selim Sırrı Paşa Konağı’nda gerçekleştirildi. Alanında uzman jüri üyeleri; “Kocaeli’de Turizm”, “Kocaeli’de Doğa ve Manzara”, “Kocaeli’nin Köyleri ve Kültürel Yaşam” ve “Büyükşehir Kocaeli” kategorilerinde yarışan eserleri titizlikle değerlendirdi. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar sonuçları https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesi üzerinden öğrenebilir.



ÖDÜL TÖRENİ 8 OCAK 2026’DA

“Turist Gözüyle Kocaeli” temasıyla dört ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren eserlerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf beğenilerek sergilenmesine karar verildi. Dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan eserlerin sahipleri, 8 Ocak 2026 tarihinde SEKA Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Ödül alan ve sergilenen eserler ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine kazandırılacak.



KATEGORİLERE GÖRE ÖDÜL ALAN ESERLER

KOCAELİ’DE TURİZM KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Murat İbranoğlu-Kış Keyfi

İkincilik Ödülü: Ahmet Turan Kural-Plaj

Üçüncülük Ödülü: Gürsel Egemen Ergin-Müze 3

Mansiyon Ödülü: Sare Kural-40 Yıllık Rüya

KOCAELİ’DE DOĞA VE MANZARA KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Furkan Güneş- Kuzey Işıkları ve Yıldız İzleri

İkincilik Ödülü: Okan Özdemir-Doğa ve Tarih

Üçüncülük Ödülü: Fatih Öz-Haberimiz Yokmuş Gibi Çek

Mansiyon Ödülü: Bahadır Kork-Flamingolar

KOCAELİ’NİN KÖYLERİ VE KÜLTÜREL YAŞAM KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Taner Ragıpoğlu-Balıkçı

İkincilik Ödülü: Fatih Öz-Simite Doğru Akan Hayat

Üçüncülük Ödülü: Hakkı Akova-Kafkas Sürgünü

Mansiyon Ödülü: Ahmet Turan Kural-Eğlence

BÜYÜKŞEHİR KOCAELİ KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü: Enes Ahmet Düzcan-Dip Çamuru Temizliği

İkincilik Ödülü: Arzu İbranoğlu-Teleferik

Üçüncülük Ödülü: İsmail Balcı-Yüzme Yarışları

Mansiyon Ödülü: Hasan İçel-Denize Açılan En Büyük Türk Bayrağı







