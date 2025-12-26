Yunanistan'da Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi İsmail Kahraman'ın sunumuyla Yunanistan ana karasından adalalar denizinden Kıbrısa uzanan, Osmanlı Türk mirasını ele alan tam 15 belgesel.

Bu oynatma listesinde yer alan belgeseller, Yunanistan ve Doğu Akdeniz coğrafyasında Türk ve İslam medeniyetinin bıraktığı derin izleri Evliya Çelebi’nin tanıklığı ve tarihî kaynaklar eşliğinde ele alıyor. Seride yer alan yapımların bir bölümü yakın dönemde hazırlanmış yeni belgesellerden, bir bölümü ise yıllar içinde oluşturulmuş zengin bir arşiv çalışmasından oluşuyor. Atina’dan Selanik’e, Kavala’dan Girit ve Rodos’a uzanan bu yapımlar; camilerden medreselere, vakıf eserlerinden türbelere, şehir dokusuna sinmiş Osmanlı mirasını görünür kılıyor. Özellikle Evliya Çelebi’nin seyahat notları rehberliğinde hazırlanan bölümler, bu toprakların yalnızca siyasi değil, kültürel ve manevi bir medeniyet alanı olduğunu hatırlatıyor. Yunanistan’da asırlar boyunca şekillenen Türk-İslam vakıf geleneği, şehirlerin sosyal hayatını belirleyen hayır kurumları, mimari estetik ve birlikte yaşama kültürü, belgesellerin ana anlatısını oluşturuyor. Bu seri, geçmişi nostaljik bir bakışla değil; tarih bilinci ve kültürel hafıza sorumluluğuyla ele alarak, Balkanlar ve Ege’deki Türk medeniyeti mirasını yeniden düşünmeye davet ediyor.





















































































































