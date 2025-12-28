ASAYİŞ:
Kocaeli’de okul çevrelerinde denetim: Dilendirilen 10 çocuk ailesine teslim edildi

Kocaeli’de son bir hafta içerisinde okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 lise çevresi kontrol edildi, 134 kişinin GBT sorgusu yapıldı, dilendiği belirlenen 10 çocuk ailesine teslim edildi.

28 Aralık 2025 Pazar 10:08

  Kocaeli’de çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla emniyet güçleri tarafından son bir hafta içerisinde denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda okul çevreleri mercek altına alınırken, dilencilikle mücadeleye yönelik işlemler de yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce, 21-27 Aralık tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda İzmit ilçesinde 5 lisenin çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 tekel bayi, 7 market-büfe, 1 internet kafe ve 1 kafe denetlendi. Uygulamalar sırasında 134 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca 1 araca, 61/1-A maddesi kapsamında 993 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, dilendiği tespit edilen 10 çocuk hakkında işlem yapılarak ailelerine teslim edildi. Üçüncü kez dilendiği belirlenen bir çocuğun ailesi hakkında ise adli işlem uygulandı. 

