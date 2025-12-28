Kocaeli’de okul çevrelerinde denetim: Dilendirilen 10 çocuk ailesine teslim edildi Kocaeli’de son bir hafta içerisinde okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 lise çevresi kontrol edildi, 134 kişinin GBT sorgusu yapıldı, dilendiği belirlenen 10 çocuk ailesine teslim edildi.

28 Aralık 2025 Pazar 10:08