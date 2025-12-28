Büyükşehir’in örnek merkezi Gonca’ya TBMM’den övgü geldi

KASAPOĞLU’NDAN ZİYARET

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Bölge İstişare Toplantısı için şehrimize geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda hayata geçirdiği, örnek proje olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi de ziyaret edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Gonca’ya gelen Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti, AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar karşıladı.

YAKINDAN İLGİLENDİ

Komisyon Başkanı Mehmet Kasapoğlu, merkezde bulunan özel sınıfları, atölyeleri tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz yaşam alanında hayata geçirdiği projeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ziyaretin ardından Mehmet Kasapoğlu, özel bireyler ve aileleri için düzenlenen Şeb-i Arus programına da katıldı.

GONCA YAYGINLAŞTIRILACAK

Programda konuşan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu merkezde yürütülen çalışmalar bizleri son derece mutlu etti. Bu ve benzeri çalışmaların yaygınlaşması için komisyon olarak süreci yakından takip edeceğiz. Amacımız, engelli bireylerimizin daha iyi imkânlara kavuşmasını sağlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni engelsiz yaşam için öteden beri hayata geçirdiği projeleri taçlandıran bu eserden dolayı bir kez daha kutluyorum. Bu tesisi yerinde inceleme fırsatı bulmaktan, böylesi anlamlı bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk yaşadım” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükakın’a da teşekkür etti.





(Erkan ERENLER)