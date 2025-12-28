GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in örnek merkezi Gonca’ya TBMM’den övgü geldi

Bölge İstişare Toplantısı için şehrimize gelen TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Şeb-i Arus programına katıldı. Özel bireylere yönelik uygulamalı derslikleri ve eğitim programlarıyla dikkat çeken merkeze Kasapoğlu’ndan övgü geldi.

Büyükşehir'in örnek merkezi Gonca'ya TBMM'den övgü geldi

28 Aralık 2025 Pazar 10:59

 KASAPOĞLU’NDAN ZİYARET

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Bölge İstişare Toplantısı için şehrimize geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda hayata geçirdiği, örnek proje olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi de ziyaret edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Gonca’ya gelen Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti, AK Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar karşıladı.

YAKINDAN İLGİLENDİ

Komisyon Başkanı Mehmet Kasapoğlu, merkezde bulunan özel sınıfları, atölyeleri tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz yaşam alanında hayata geçirdiği projeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ziyaretin ardından Mehmet Kasapoğlu, özel bireyler ve aileleri için düzenlenen Şeb-i Arus programına da katıldı.

GONCA YAYGINLAŞTIRILACAK

Programda konuşan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu merkezde yürütülen çalışmalar bizleri son derece mutlu etti. Bu ve benzeri çalışmaların yaygınlaşması için komisyon olarak süreci yakından takip edeceğiz. Amacımız, engelli bireylerimizin daha iyi imkânlara kavuşmasını sağlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni engelsiz yaşam için öteden beri hayata geçirdiği projeleri taçlandıran bu eserden dolayı bir kez daha kutluyorum. Bu tesisi yerinde inceleme fırsatı bulmaktan, böylesi anlamlı bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk yaşadım” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükakın’a da teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü ve güvenli Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü ve...
Yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı; Büyükşehir, 1.200 personel ve 354 araçla sahada Yüksek kesimlerde kesintisiz kış mesaisi başladı;...
BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ BOSNA HERSEKTE BLAGAY SARISALTUK TEKKESİ
BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM BOSNA MOSTAR KÖPRÜSÜNDEN CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM
Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu! Başkan Büyükakın’ın gurur tablosu!
Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi Güçlü Altyapı ile Sorunsuz Sunucu Yönetimi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Üst geçitler Büyükşehir’le uzun ömürlü...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak için hummalı bir...

Haberi Oku