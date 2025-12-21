Silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren futbolcu Uğurcan Bekçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekçi'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Yeşilova Camisi'ne getirildi. Tabutunun üzerine Kocaelispor ve 24 Erzincanspor formaları ile atkı serilen Bekçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bekçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen Uğurcan Bekçi, kanat mevkisinde oynuyordu.

İHA