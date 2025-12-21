banner1217
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren futbolcu Uğurcan Bekçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden futbolcu Uğurcan Bekçi toprağa verildi

21 Aralık 2025 Pazar 14:37

 Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Bekçi'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak Yeşilova Camisi'ne getirildi. Tabutunun üzerine Kocaelispor ve 24 Erzincanspor formaları ile atkı serilen Bekçi'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi. 
  Cenazeye Bekçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.  
  Kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen Uğurcan Bekçi, kanat mevkisinde oynuyordu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Seyir halindeki otomobilde yangın paniği Seyir halindeki otomobilde yangın paniği
Camiye giren pitbull yakalandı, sahibine işlem yapıldı Camiye giren pitbull yakalandı, sahibine işlem yapıldı
3 kişinin üstünde 71 sentetik ecza hap ele geçirildi 3 kişinin üstünde 71 sentetik ecza hap ele geçirildi
Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını...
Feci kazada yaralanan anne ve oğul yaşam mücadelesini kaybetti Feci kazada yaralanan anne ve oğul yaşam mücadelesini...
Camiye giren pitbull tedirginliğe neden oldu Camiye giren pitbull tedirginliğe neden oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Seyir halindeki otomobilde yangın paniği
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön kısmında bilinmeyen sebeple çıkan yangın,...

Haberi Oku