Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı

SPORTMENCE BİR TURNUVA OLSUN
Kıyasıya rekabetin yaşanacağı turnuva ilk gün maçları ile başlarken Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül ve Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, maçı izleyerek takımlara başarılar diledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın selamını sporculara ileten Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, “Darıca’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini arttırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin hakim olduğu sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
(Erkan ERENLER)