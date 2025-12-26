Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı

Darıca’da kurumlar arasındaki dayanışma ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak Darıca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start aldı. 45 gün sürecek olan turnuvada ilçede bulunan 42 kurumdan takımlar mücadele edecek. 504 kişinin ter dökeceği turnuva sonunda dereceye girecek takımlara madalya ve ödülleri takdim edilecek.

SPORTMENCE BİR TURNUVA OLSUN

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı turnuva ilk gün maçları ile başlarken Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül ve Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, maçı izleyerek takımlara başarılar diledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın selamını sporculara ileten Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, “Darıca’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini arttırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin hakim olduğu sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.





(Erkan ERENLER)