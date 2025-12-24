Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Nevşehir’de Onur ve Hizmet Ödülleri Verdi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Niğde ve Nevşehir’de gerçekleştirdiği toplantılarda 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirirken, 2026’da yurt içi ve yurt dışında yapılacak program ve organizasyonları karara bağladı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Yönetim Kurulu, Genel Başkan Menderes Demir başkanlığında Niğde ve Nevşehir’de bir araya geldi. Toplantılarda federasyonun yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Niğde’de yapılan toplantıda, 2025 yılı faaliyetleri kapsamlı biçimde değerlendirilirken, 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Bu kapsamda 11. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Türk Dünyası 6. İletişim ve Sanat Sempozyumu, Türk Dünyası Gezgin ve Sinemacılar Buluşması, Türk Dünyası Gazeteciler Forumu Programı ile Türk Dünyası Ödüllü Film Gösterimleri masaya yatırıldı. Ayrıca yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyelerinin görev tanımları netleştirildi.

Toplantılar kapsamında emek veren gazeteciler de unutulmadı. Niğde’de düzenlenen törende, 10. Türk Dünyası Ödüllü Belgesel Film Gösterimi’ne 10 yıl boyunca katkı sunan gazetecilere Hizmet Ödülü takdim edildi. Ödül alan isimler Ercihan Çakmak (Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Şahin Özer (Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili), Okan Çalışkan (Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Mustafa Doğan (Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) ve Necmi Pişkin (TDGF Denetleme Kurulu Başkanı) oldu.

Federasyonun bir diğer toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirildi. Buradaki törende de gazetecilik mesleğine ve Türk dünyası basınına sundukları katkılar dolayısıyla

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile yönetim kurulu üyelerine hizmet ödülü verildi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici hizmet ödülü verildi.

Gebze Gazetesi ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi Kurucusu, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkan Vekili İsmail Kahraman, Nevşehir’de düzenlenen programda Türk dünyasına hizmetleri ve gazetecilik alanındaki çalışmaları dolayısıyla Onur ve Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ödül alan isimler arasında yer aldı.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, toplantıların ardından yaptığı açıklamada, “Türk dünyası gazetecileri olarak dayanışma içinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. 2026 yılında da yurt içi ve yurt dışı programlarımızı birlik ve beraberlik anlayışıyla sürdüreceğiz” dedi. Toplantılar, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

