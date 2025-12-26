Kitap Kahvelere 2025’te 91 bin ziyaret

Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, 7’den 70’e Çayırovalıların kitaplarla buluşması noktasında hayata geçirdiği ve ilçenin hizmetine sunduğu kitap kahveler, 2025 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Açıldığı günden bu yana özellikle Çayırovalı gençlerin, kitap okuma ve ders çalışma noktasında tercih ettiği Akse İlçe Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi yıl boyunca toplamda 91 bin kez ziyaret edildi.

AKSE KİTAP KAHVE’YE 67 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Manzarası, bahçesi ve modern mimarisiyle sadece Çayırova’nın değil bölgenin de cazibe noktalarından biri olan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, 2025 yılı boyunca 67 bin 176 ziyaretçiyi ağırladı. Adalar manzarası, geniş bahçesi ve geniş kaynak imkanlarıyla özellikle öğrencilerin uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin üye sayısı ise 6 bin 550 oldu. Ayrıca Akse Kitap Kahve’de yıl boyunca 8 bin 850 kitap ödünç verilirken, kitap ödünç alan kişi sayısı ise 4 bin 850 oldu.

ERBAKAN KÜTÜPHANESİ’NİN ZİYARETÇİ SAYISI 24 BİN

2 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla Çayırovalı gençlerin ders çalışmak için tercih ettiği yerlerden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi ise, bir yıl boyunca ders çalışmak ve araştırma yapmak için gelen kişi sayısı 24 bin 100 oldu. Bununla birlikte, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi’nin üye sayısı 9 bin 50 olurken, ödünç verilen kitap sayısı 7 bin 352 ve ödünç kitap alan okuyucu sayısı 3 bin 310 oldu.

İKİ KÜTÜPHANEYE 91 BİN 276 ZİYARETÇİ

Böylelikle her iki kitap kahve yıl boyunca 91 bin 276 ziyaretçiyi ağırlarken, her iki kütüphanenin toplam üye sayısı 15 bin 600 oldu. Yıl boyunca ise Çayırova’daki iki kütüphaneden toplamda 16 bin 202 kitap ödünç verildi. Çayırovalıların büyük ilgi gösterdiği Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi, 2026 yılında da ilçe sakinlerinin ve ders çalışmak isteyen gençlerin uğrak noktası olacak.





(Erkan ERENLER)