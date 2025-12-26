Büyükşehir, kandil geleneğini yaşatmaya devam ediyor; Kandilin manevi lezzeti vatandaşla buluşturuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla kent genelinde camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıtarak, manevi değerleri ve toplumsal dayanışmayı yaşattı.

KOCAELİ’DE KANDİL GELENEKLERİ YAŞATILDI

Geleneksel ve manevi değerleri yaşatmaya yönelik sosyal projelere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Kent genelinde belirlenen camilerde Büyükşehir personelleri tarafından özenle hazırlanan binlerce kandil simitleri yatsı namazının ardından vatandaşlara dağıtılırken, bu paylaşımla kandilin huzur ve bereketi hep birlikte yaşandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN CEMAATE KANDİL SİMİDİ İKRAMI

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yatsı namazının ardından Fevziye Camii, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, Yeşilova Merkez Camii ve Alikahya Hayırseverler Camii’nde binlerce kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi. İnsan odaklı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve ortak değerleri yaşatan çalışmalara imza atıyor.





(Erkan ERENLER)