ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki kadın tramvayın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadın yolun karşısına geçmek isterken tramvayın altında kaldı

26 Aralık 2025 Cuma 10:56

 Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ç.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın tramvayın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay seferlerini durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılan N.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren N.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yeniden normale döndü. 
  Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını kaybetti, sürücü suçlamayı kabul etmedi Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını...
Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı Kocaeli'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 3...
Çayırova Zabıtası, pazar denetimi gerçekleştirdi Çayırova Zabıtası, pazar denetimi gerçekleştirdi
"Hacı baba" vurgunu davasında sanıktan ilginç...
Miras ve iftira iddiaları gölgesinde işlenen cinayete müebbet hapis Miras ve iftira iddiaları gölgesinde işlenen cinayete...
Kocaeli'de DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çalan şüpheli yakalandı Kocaeli'de DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tırın çarptığı iddia edilen yaya hayatını...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın çarptığı öne sürülen yaya yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü,...

Haberi Oku