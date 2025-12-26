GENEL:
Kandıra Erikli Beyceğiz’e 3 kilometrelik yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi Beyceğiz mevkiinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 3 kilometre uzunluğundaki yolu hizmete sundu. Yapılan çalışmalarla bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirilirken, yol daha güvenli ve dayanıklı hale getirildi.

26 Aralık 2025 Cuma 10:54

 YOL YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yol yatırımlarını birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi Beyceğiz mevkiinde yürütülen üstyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, 3 kilometre uzunluğundaki yolu hizmete sundu. Köy içi yolların da dahil edildiği güzergâhta yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi gerçekleştirildi. Ardından binder asfalt serimi yapılarak yol modern bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmalar sayesinde hem sürüş konforu artırıldı hem de ulaşımda yaşanan sorunlar giderildi.

 

V KANAL İMALATI

Öte yandan yol kenarlarına yağmur suyunun tahliyesini sağlamak amacıyla V kanallar inşa edildi. Yapılan V kanal uygulamasıyla yağmur suyunun yol üzerinde birikerek asfalt zemine zamanla zarar vermesinin önüne geçildi. Bu sayede yolun daha uzun ömürlü olması sağlanırken, bakım ihtiyacının da azaltılması sağlandı.


(Erkan ERENLER)

