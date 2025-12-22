banner1217
Gölcük’te 150 sokak ve caddede üstyapı seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde altyapısı tamamlanan üç mahallede kapsamlı üstyapı yenileme çalışması yürütüyor. İSU’nun Çiftlik, İhsaniye ve Denizevler mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemesinin ardından bölgede asfalt çalışmasına başlandı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:34

 YOLLAR ETAPLAR HALİNDE YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplam 150 cadde ve sokakta 40 kilometrelik hat üzerinde üstyapı bakım, onarım ve yapım işi planladı. Altyapı kazıları nedeniyle bozulan yollar, etaplar halinde yeniden düzenleniyor. Ekipler hem asfalt serimi yapıyor hem de ihtiyaç olan noktalarda bakım onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriyor. Bazı noktalarda çalışmalar tamamlandı. Özler, Bilgin, Turan Güneş ve Ayanoğlu caddeleri ile 4077-4078-4089-4094-4115 ve 4120. sokaklarda asfalt yenilendi, ardından yol çizgileri çekildi. Bu bölgelerde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.


