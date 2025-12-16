Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin etti Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bacasından çıkan siyah duman vatandaşları tedirgin etti.

16 Aralık 2025 Salı 14:47

Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile Dilovası ilçesinde faaliyetlerini sürdüren İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin bacasından sabah saatlerinde simsiyah duman salındı. O anları ise ilçede oturan vatandaşlar kaydetti. Duman sebebiyle gökyüzü de siyaha büründü. Vatandaşlar, "Adeta zehirleniyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile bunu yapıyorlar. Bu bacalarda filtre olması gerekmiyor mu? Adeta zehir soluyoruz" yorumunda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine çağrıda bulunan vatandaşlar, gereken kontrolün yapılmasını istedi. KOCAELİ (İHA)