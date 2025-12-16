İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bacasından çıkan siyah duman vatandaşları tedirgin etti.

Bacadan çıkan simsiyah duman vatandaşı tedirgin etti

16 Aralık 2025 Salı 14:47

Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığı ile Dilovası ilçesinde faaliyetlerini sürdüren İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin bacasından sabah saatlerinde simsiyah duman salındı. O anları ise ilçede oturan vatandaşlar kaydetti. Duman sebebiyle gökyüzü de siyaha büründü. Vatandaşlar, "Adeta zehirleniyoruz. Sabahın ilk ışıkları ile bunu yapıyorlar. Bu bacalarda filtre olması gerekmiyor mu? Adeta zehir soluyoruz" yorumunda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine çağrıda bulunan vatandaşlar, gereken kontrolün yapılmasını istedi.  KOCAELİ (İHA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de kar manzarası Kartepe'de kar manzarası
Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu seriliyor Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu...
Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu
Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine rehberlik servisi hizmeti Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine rehberlik...
Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak yenileniyor Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak...
Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe'de kar manzarası
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü....

Haberi Oku