Renkli Çoraplı Kuzgun Minik Tiyatroseverlerle Buluştu

Gebze Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Renkli Çoraplı Kuzgun” adlı çocuk tiyatrosu, Gebze Kültür Merkezi’nde çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı. Minik izleyicilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca kahkahalarla eğlendi.

16 Aralık 2025 Salı 14:40

Renkli dekorları, dikkat çekici kostümleri ve akıcı sahne performansıyla büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu, çocukların hayal dünyasına hitap ederken aynı zamanda eğitici mesajlarıyla da öne çıktı. Oyun boyunca çocuklarla birebir etkileşim kuran oyuncular, izleyicileri sahnenin bir parçası haline getirerek tiyatroya olan ilgiyi artırdı.

Eğlenirken Öğreten Bir Oyun

“Renkli Çoraplı Kuzgun” adlı tiyatro oyunu, dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve farklılıklara saygı gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla çocuklara aktardı. Oyun sonunda çocukların alkışları, sahnelenen performansın ne kadar beğenildiğini gözler önüne serdi.

Ailelerden Yoğun İlgi

Çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de oyunu ilgiyle takip etti. Etkinlik sonunda veliler, çocukların hem eğlendiği hem de öğrenerek keyifli vakit geçirdiği bu tür kültürel faaliyetlerin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gebze Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukları küçük yaşlardan itibaren sanatla buluşturmayı, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Çocuklara yönelik tiyatro, sinema ve çeşitli atölye çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

