Büyükşehir, Gebze’deki projede yoğun bir çalışma yürütüyor; Adım adım engelsiz Gebze

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “engelsiz şehir” vizyonuyla önemli bir adımı da Gebze bölgesi için atıyor. Özel bireylere ve ailelerine her alanda destek veren Büyükşehir, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İÇ VE DIŞ İMALATLAR YAPILIYOR

Özel bireylere eğitim ve tesis anlamında birçok yaşam alanı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun çalışma yürütüyor. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği merkezde duvar örme, karo mozaik kaplama, çatı ve elektrik desant imalatları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında kaba alçı ve kaba çimento, dış cephe sıva ve taş yünü, mekanik montaj cephe tuğla kaplaması, prekast kat silmesi montajları, doğrama ve cam montajları, alçıpan asma tavan imalatları, yangın kapıları montajı, bodrum kat tavan ve duvar boyaları, havuz ve kazan dairesi imalatları, havalandırma yangın ve sıhhi tesisat ve diğer birçok çalışmanın yapımına devam ediliyor.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ’NDE HİZMETE GİRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin fiziksel, sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçireceği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir mesai ile devam ediyor. Büyükşehir tarafından özel bireylerin sosyalleşmesi ve hayatta daha aktif rol alabilmesi için projelendiren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, yakın bir zamanda Gebze Millet Bahçesi’nde tamamlanacak.

GEBZE’DE ÖZEL BİREYLERE ENGELSİZ YAŞAM

Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerinden faydalanabilecekleri Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Buna göre merkezde engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR MERKEZ

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

ÇOK AMAÇLI SALON VE KÜTÜPHANE

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.





(Erkan ERENLER)