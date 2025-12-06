GÜNDEM:
Kocaeli Limanları Kasımda 6,7 Milyon Ton Elleçleme ile Türkiye İkincisi Oldu

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Türkiye limanlarında Kasım rekoru kırılırken, Kocaeli limanları 6 milyon 779 bin 262 tonluk elleçleme hacmiyle ikinci sıraya yerleşti.

Kocaeli Limanları Kasımda 6,7 Milyon Ton Elleçleme ile Türkiye İkincisi Oldu

06 Aralık 2025 Cumartesi 15:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 2025 Kasım ayı istatistiklerini değerlendirerek Türkiye limanlarında tüm zamanların Kasım rekorunun kırıldığını açıkladı. Kasım ayında limanlarda toplam 46 milyon 863 bin 236 ton yük elleçlendi. Ocak–Kasım döneminde toplam yük miktarı ise 503 milyon 413 bin 154 tona ulaştı.

Konteyner trafiğinde de artış görüldü. Kasım ayında 1 milyon 144 bin 131 TEU, yılın ilk 11 ayında ise geçen seneye göre %3,2 artışla 12 milyon 822 bin 997 TEU elleçlendi.

Kasım ayında dış ticaret yük trafiği %5,5 artışla 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleşti. Limanlardan yurt dışına gönderilen yük 11 milyon 271 bin 195 ton, yurt dışından gelen yük ise 22 milyon 996 bin 485 ton seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayının lideri 7 milyon 387 bin 879 ton ile Aliağa olurken;
Kocaeli limanları 6 milyon 779 bin 262 tonla Türkiye genelinde ikinci sıranın sahibi oldu.
İskenderun ise 5 milyon 505 bin 421 ton ile üçüncü sırada yer aldı.

Kasım ayında deniz yoluyla 6 milyon 231 bin 099 ton transit yük6 milyon 364 bin 457 ton kabotaj yükü taşındı.


Yük cinslerinde en dikkat çekici artış LNG’de yaşandı. Bir önceki aya göre 892 bin 627 tonluk yükselişle toplam 1 milyon 358 bin 562 ton LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) elleçlendi. Yurt dışına en fazla taşınan yük 972 bin 366 ton portland çimento, Türkiye’ye en çok gelen yük ise 2 milyon 816 bin 275 ton taşkömürü oldu.

Dış ticarette en fazla ihracat taşıması İtalya’ya, en fazla ithalat yükü ise Rusya’dan geldi.

Bakan Uraloğlu, limanlardaki artışın Türkiye’nin deniz ticaretindeki yükseliş ivmesini sürdürdüğünü belirterek hedeflerinin daha büyük bir küresel pay olduğunu vurguladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

