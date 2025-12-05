Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral veren ziyaret; “Çok iyi gidiyoruz, daha iyi yerlere geleceğiz”

TAKIMDA YÜZLER GÜLÜYOR

Kocaelispor, son haftalarda Süper Lig’de başarılı çıkışıyla adından söz ettiriyor. Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalan Yeşil-Siyahlı temsilcimiz, ligin 15. haftasında pazar günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Yüzlerin güldüğü Kocaelispor’da futbolcular, bu önemli maçın hazırlıklarına dün kendi tesislerinde başladı.

BAKLAVA İKRAMINDA BULUNDU

Amatörden Süper Lig’e Kocaelispor’un yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ilk idmanda teknik heyet ve futbolcuların yanında oldu. Teknik Direktör Selçuk İnan ile futbolcularla bir araya gelen ve baklava ikram eden Başkan Büyükakın, Kasımpaşa maçı için başarılar diledi.

BÜYÜKAKIN: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yöneticilerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, “Takımımızın mücadelesinden ve şehrimize yaşattığı mutluluktan gerçekten memnunum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını her zaman vereceğiz. Çok iyi gidiyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Siz sadece sahada başarıya odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Büyükakın, takımın golcüsü, fedakarca mücadelesiyle taraftarların sevgilisi Serdar Dursun ile de yakından ilgilendi, “Biz seni seviyoruz, aynı performansla devam” dedi. Serdar da, “Hiç merak etmeyin, ben kanımın son damlasına kadar Kocaelispor için mücadele edeceğim” dedi.





(Erkan ERENLER)