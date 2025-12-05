SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral veren ziyaret; “Çok iyi gidiyoruz, daha iyi yerlere geleceğiz”

Süper Lig’deki başarılı çıkışını çarşamba günü Türkiye Kupası’nda gruplara kalarak sürdüren Kocaelispor’a, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan doping geldi. Başkan Büyükakın, bugün yapılan antrenmanda Yeşil-Siyahlı ekibi ziyaret etti.

Büyükakın'dan Kocaelispor'a moral veren ziyaret; 'Çok iyi gidiyoruz, daha iyi yerlere geleceğiz”

05 Aralık 2025 Cuma 09:26

 TAKIMDA YÜZLER GÜLÜYOR

Kocaelispor, son haftalarda Süper Lig’de başarılı çıkışıyla adından söz ettiriyor. Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalan Yeşil-Siyahlı temsilcimiz, ligin 15. haftasında pazar günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Yüzlerin güldüğü Kocaelispor’da futbolcular, bu önemli maçın hazırlıklarına dün kendi tesislerinde başladı.

 

BAKLAVA İKRAMINDA BULUNDU

Amatörden Süper Lig’e Kocaelispor’un yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ilk idmanda teknik heyet ve futbolcuların yanında oldu. Teknik Direktör Selçuk İnan ile futbolcularla bir araya gelen ve baklava ikram eden Başkan Büyükakın, Kasımpaşa maçı için başarılar diledi.

 

BÜYÜKAKIN: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yöneticilerin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, “Takımımızın mücadelesinden ve şehrimize yaşattığı mutluluktan gerçekten memnunum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını her zaman vereceğiz. Çok iyi gidiyoruz, daha da iyi yerlere geleceğiz inşallah. Siz sadece sahada başarıya odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Büyükakın, takımın golcüsü, fedakarca mücadelesiyle taraftarların sevgilisi Serdar Dursun ile de yakından ilgilendi, “Biz seni seviyoruz, aynı performansla devam” dedi. Serdar da, “Hiç merak etmeyin, ben kanımın son damlasına kadar Kocaelispor için mücadele edeceğim” dedi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dünya şampiyonu Şamdan, Başkan Bıyık’ı ziyaret etti Dünya şampiyonu Şamdan, Başkan Bıyık’ı ziyaret...
GEBZE BELEDİYESİ AMPUTE FUTBOL TAKIMI LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI GEBZE BELEDİYESİ AMPUTE FUTBOL TAKIMI LİGE FIRTINA...
Çayırovalı yüzücüden 4 madalya birden Çayırovalı yüzücüden 4 madalya birden
Selçuk İnan: Selçuk İnan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Büyükşehir’den spor sahalarına yenileme çalışması Büyükşehir’den spor sahalarına yenileme çalışması
ÇESK u-16 Futbol Takımı şampiyon oldu ÇESK u-16 Futbol Takımı şampiyon oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dünya şampiyonu Şamdan, Başkan Bıyık’ı...
Mısır’da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalya alarak dünya şampiyonu olan Milli...

Haberi Oku