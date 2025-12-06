GÜNDEM:
Vali Aktaş, İslami İlimler Çalıştayı'nın Açılış Programına Katıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki çalıştayda öğrenciler, tefsir, hadis ve fıkıh alanındaki güncel konuları tartışacak.

Vali Aktaş, İslami İlimler Çalıştayı'nın Açılış Programına Katıldı

06 Aralık 2025 Cumartesi 17:17

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde başlayan İslami İlimler Çalıştayı’nın açılış programına katıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa; Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, ilahiyat fakültesi akademisyenleri, öğrenciler ve davetliler de eşlik etti.


6–7 Aralık tarihlerine yayılan çalıştayda, Kocaeli’deki farklı liselerde okuyan öğrenciler bir araya gelerek Tefsir, Hadis ve Fıkıh alanlarında güncel meseleleri kendi bakış açılarıyla değerlendirecek. Öğrencilerin söz aldığı müzakere oturumlarında hem akademik hem de gençlerin gündelik hayatta karşılaştığı dini konular masaya yatırılacak.

Vali Aktaş, gençlerin ilmi konulara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu söyleyerek çalıştaya katkı sunan tüm kurum ve öğretmenlere teşekkür etti.

