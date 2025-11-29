Büyükşehir’den spor sahalarına yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor alanlarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşların daha keyifli ve sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için sahalarda kapsamlı bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriyor.

SAHALAR MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Çalışmalar kapsamında Başiskele sahilinde ve Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’ndaki basketbol ve tenis sahaları yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Sahalarda yapılan çalışmalarda mevcut zeminler titizlikle hazırlanarak akrilik zemin boyası ile boyandı. Akrilik boya, uzun yıllar dayanıklılık sağlayarak sahaların daha uzun ömürlü ve güvenli şekilde kullanılmasına olanak sunuyor. Boyama işleminin ardından çizgi çalışmaları tamamlandı ve sahalar vatandaşların hizmetine açıldı.

NİTELİKLİ ORTAMLARDA SPOR YAPMA İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda spor alanlarını iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Yenilenen sahalar sayesinde vatandaşlar daha konforlu, güvenli ve nitelikli ortamlarda spor yapma imkânı buluyor. Büyükşehir, sağlıklı yaşamı destekleyen bu yatırımlar ile tüm Kocaelililere daha kaliteli sosyal yaşam alanları sunmayı hedefliyor.





(Erkan ERENLER)