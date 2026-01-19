banner1230
KÜLTÜR VE SANAT:
GKM’de Sanat Dolu Hafta Sonu

Gebze Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle hafta sonu da vatandaşları bir araya getirmeye devam etti. Düzenlenen programlarda hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden etkinlikler yoğun ilgi gördü.

GKM'de Sanat Dolu Hafta Sonu

19 Ocak 2026 Pazartesi 15:25

 Ebeveynlere Yönelik Anlamlı Söyleşi

Etkinlikler kapsamında hafta sonu Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, “Sınır Var, Sinir Yok” konulu söyleşisiyle Gebzeli ebeveynlerle buluştu. Çocuk eğitimi ve ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine önemli deneyimlerini paylaşan Kangal’ın söyleşisine vatandaşların katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu.

Çocuklar Tiyatro ile Eğlendi

Çocuklar için ise “Ormanın Sırları isimli çocuk tiyatrosu, iki seans halinde sahnelendi. Renkli sahneleri ve eğlenceli anlatımıyla minik izleyicilerden tam not alan oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Başkan Büyükgöz Çocukların Mutluluğuna Ortak Oldu

Tiyatro gösterimi öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocukları yalnız bırakmadı. Miniklerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, çocukların heyecan ve mutluluklarına ortak olurken, doğum günü olan çocukların da doğum günlerini kutladı.

