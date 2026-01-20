banner1230
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAMİ ÇAKIR VE İLÇE BAŞKANI RECEP KAYA’DAN İKTAV’A ZİYARET

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyet, Gebze Gazetesi ve İKTAV Kütüphanesi’ne anlamlı bir vefa ziyareti gerçekleştirdi.

20 Ocak 2026 Salı 17:41

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi ve Gebze Gazetesi, bugün çok özel konuklarını ağırladı. Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İlçe Başkanı Recep Kaya, Belediye Meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri, kütüphane ve gazetenin kurucusu Araştırmacı, Belgeselci ve Gazeteci İsmail Kahraman ile bir araya gelerek anlamlı bir vefa ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin amacı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması, yerel basının güçlendirilmesi ve geçmişin izlerinin geleceğe taşınmasının önemini vurgulamak olarak belirtildi. Kahraman, konuklarına kütüphanenin zengin arşivi, belgesel çalışmaları ve Gebze Gazetesi’nin yerel basındaki köklü geçmişi hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Gebze Gazetesi’nin 41 yıllık yazılı arşivi de masaya yatırıldı. Ankara Millî Kütüphane arşivinde tespit edilen ilk sayılar dijitalleştirilerek araştırmacıların hizmetine sunulmuş, gazetenin ilk baskılarından günümüze uzanan yayınlar, Gebze’nin sosyal, kültürel ve ekonomik hafızasını yansıtan önemli belgeler olarak sergilendi. (Video)

Kahraman, misafirlerine nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, “Kapımız bilgiye, kültüre ve memleket sevdasına gönül veren herkese her zaman açıktır. Tarihin izini sürmek ve kültürel mirasımızı geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Ziyaret, katılımcılar arasında kültür, tarih ve yerel basın üzerine fikir alışverişi ile sona erdi; misafirler İKTAV ve Gebze Gazetesi’nin çalışmalarını yakından inceledi ve hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 

