banner1230
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’da ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün etkisini gösteren kar yağışına karşı ilçenin yüksek kesimlerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova'da ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

19 Ocak 2026 Pazartesi 15:24

 Çayırova’da ekiplerin, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Dün geceden bu yana etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına karşı teyakkuza geçen Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca yollarda tuzlama yaparak, gündüz saatlerinde ulaşımda aksama olmaması adına çalışma yaptı. Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde ilçe genelinde artan kar yağışlarının akabinde hemen sahaya çıkarak, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

 

ÇALIŞMALAR GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Kentin yüksek kesimleri olan Şekerpınar, Cumhuriyet Mahallesi, Akse Mahallesi, Emek ve İnönü Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 esasında 3 vardiya olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve yaya güvenliğini sağlamak adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarının gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor” Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham...
Çocuk kulüplerinde karne coşkusu Çocuk kulüplerinde karne coşkusu
Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Başkan Ömeroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı Başkan Ömeroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı
Ankara’dan 150 Milyon TL’lik Dev Destekle Döndü Ankara’dan 150 Milyon TL’lik Dev Destekle Döndü
Çiftçi, “Hastane inşaatı hızla devam ediyor” Çiftçi, “Hastane inşaatı hızla devam ediyor”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere...
Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan görme engelli özel...

Haberi Oku