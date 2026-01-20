banner1230
ASAYİŞ:
Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına içeride müşteriler bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Kebapçı dükkanını kurşun yağmuruna tutan 2 kişi tutuklandı

20 Ocak 2026 Salı 11:04

 Olay, 15 Ocak günü saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Hafif ticari araçla olay yerine gelen saldırganlar, içeride müşteriler bulunduğu sırada iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda M.C.A. ve M.C.P. isimli 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen S.B. ve T.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
