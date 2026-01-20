MOĞULİSTANDAN FİNLANDİYAYA “ GÖKTÜRK KİTABELERİ “





BELGESELLİ KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİ NOTUMUZ













“. Daha ilkokul sıralarında Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlıların tarihlerini okuyarak büyüdük. Bilge Kağan’ın nasihatinin yer aldığı Ötüken diyarı ve Orhun Abideleri hayallerimizde yaşamıştı. Bilge Kağan’ın 1300 yıl önceki nasihati kulaklarımızda çınlar, onu duyar gibi oluruz. Orhun Abideleri ve Ötüken diyarına gitmeyi hep hayal etmişimdir. Ötüken diyarı ve Orhun Abidelerine gitmek; Hunlar, Göktürkler ve Uygurların dünyaya hâkim olduğu o topraklara gitmek artık hayal değil. Yol uzak olsa da artık Ötüken diyarına gidebiliyoruz. Ünlü Göktürk Devleti’nin kurucusu Bilge Kağan, asırlar öncesinden bugünleri görmüş gibi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak Bilge Kağan’ın nasihatine ne kadar muhtacız…”