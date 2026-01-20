Başiskele Koridor Projesi’nde dev hamle; Kuzey ve Güney yakalar birbirine bağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde titizlikle durduğu Başiskele Koridor Projesi’nde önemli bir aşama daha tamamlandı. Yapımı sona eren köprü ayaklarında prekast kiriş montajlarına geçilirken, proje adım adım ortaya çıkmaya başladı. Büyükşehir’in 2 milyar TL maliyetli projesi yakın zamanda bölgedeki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak.

EN UZUNU 43 METRE OLAN KİRİŞLER YERLEŞTİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’ne dur durak yok. Köprü imalatlarının en kritik aşamalarından biri olan prekast kiriş montajları kapsamında, en uzunu 43 metre olan kirişler vinçlerle köprü ayaklarına yerleştiriliyor. Kuzey Yanyol Dere Köprüsü’nde 13 adet, Başiskele Kavşağı Giriş Köprüsü’nde ise 39 adet olmak üzere toplam 52 adet prekast kirişin montajı tamamlandı. Proje genelinde 9 köprü için toplam 155 adet prekast kiriş kullanılacak.

GÜNEY YAN YOLDA GENİŞLEME ÇALIŞMALARI

Güney yan yol güzergâhında, Kasap Durağı mevkiinde yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda iksa duvar imalatları sürerken, toplam 465 adet fore kazık çalışmasının 140 adedi tamamlandı.

KÖPRÜLER BİRER BİRER YÜKSELİYOR

Başiskele Koridor Projesi kapsamında yer alan 9 köprüden 2’si tamamlanırken, kalan 7 köprüde betonarme imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak.

GEOFOAM DOLGU ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇİŞLERİ BAŞLADI

D-130 Karayolu ile Yuvacık güzergâhını birbirine bağlayan bağlantı kolunda asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Yolun trafiğe açılmasıyla birlikte geofoam dolgu üzerinden ilk araç geçişleri de sağlanmış oldu.

KUZEY VE GÜNEY YAN YOLLAR ŞEKİLLENİYOR

Projenin kilit noktaları arasında yer alan Kuzey ve Güney yan yol güzergâhlarında zemin iyileştirme, geofoam dolgu ve yol betonu imalatları tamamlandı. Asfalt kaplama çalışmalarına geçilen projede 700 metrelik bölümde asfalt serimi tamamlandı. Çalışmalar program dahilinde hızla sürdürülüyor.