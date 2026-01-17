Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda finale yükseldi

GALLİNAT’TAN 25 SAYI
Üçüncü periyotla beraber maçtaki skor üstünlüğünü iyiden iyiye perçinleyen Çayırova Belediyesi, karar çeyreğine 17 sayılık farkla, 66-49’luk skorla üstün giren taraf oldu. Son periyotta üstün oyununu sürdüren ve elde ettiği skor avantajını iyi koruyan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 80-70 galip ayrılarak adını finale yazdıran taraf oldu. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks’un 19 sayı 17 ribaundu ve Ömer Utku Al’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
“CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”
Aldığı bu sonucun ardından final oynamaya hak kazanan Çayırova Belediyesi, şampiyonluk için Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Pazar günü saat 18.30’da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor erkanlarından da canlı olarak yayınlanacak. Yarı final müsabakası sonrasında büyük bir sevinç yaşayan temsilcimiz, final maçını da kazanarak kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Finaldeyiz. Federasyon kupası yarı final karşılaşmasında Bandırma Bordo Basketbol’u mağlup ederek finale yükselen basketbol takımımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.