Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda finale yükseldi

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, kupada yarı finale yükseldi. Erkekler Federasyon Kupası Yarı Final Karşılaşması’nda Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, maçı 80-70’lik skorla kazanan taraf oldu. Baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşi ile başlayan Çayırova Belediyesi, karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreğin sonuna doğru makası açtı ve periyot sonuna 23-19’luk skorla gitti. İkinci periyotta hücumda ve savunmada üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, devre arasına 43-35’lik skor avantajıyla gitti.

GALLİNAT’TAN 25 SAYI

Üçüncü periyotla beraber maçtaki skor üstünlüğünü iyiden iyiye perçinleyen Çayırova Belediyesi, karar çeyreğine 17 sayılık farkla, 66-49’luk skorla üstün giren taraf oldu. Son periyotta üstün oyununu sürdüren ve elde ettiği skor avantajını iyi koruyan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 80-70 galip ayrılarak adını finale yazdıran taraf oldu. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks’un 19 sayı 17 ribaundu ve Ömer Utku Al’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

“CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

Aldığı bu sonucun ardından final oynamaya hak kazanan Çayırova Belediyesi, şampiyonluk için Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la karşı karşıya gelecek. 18 Ocak Pazar günü saat 18.30’da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor erkanlarından da canlı olarak yayınlanacak. Yarı final müsabakası sonrasında büyük bir sevinç yaşayan temsilcimiz, final maçını da kazanarak kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Finaldeyiz. Federasyon kupası yarı final karşılaşmasında Bandırma Bordo Basketbol’u mağlup ederek finale yükselen basketbol takımımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.