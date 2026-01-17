GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN ALDIM

Cumhuriyet fikrinin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te ilk basın toplantısını düzenlediği bu tarihi günde; Basın Onur Ödülü'ne layık görülmenin gururunu yaşıyorum.

BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ'TAN ALDIM

17 Ocak 2026 Cumartesi 09:39

 https://www.facebook.com/share/r/17t9jgxN7h/?mibextid=wwXIfr

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından takdim edilen bu anlamlı ödülü, Sayın Valimiz İlhami Aktaş’ın elinden aldım. Törende, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sanayi Odası destekleriyle hazırladığımız belgesel sinevizyon gösterimimizle tarihe bir not daha düştük. Milli Mücadele ruhunu kalemimizle ve vizörümüzle yaşatmaya, Anadolu basınının gücünü anlatmaya devam edeceğiz. Bu onuru tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum.

Cumhuriyet fikrinin temelinin atıldığı basın toplantısının yıl dönümü kapsamında Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktık. Kasr-ı Hümayun’un bahçesinde devam eden törenlerde günün önemine dair Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli  Milletvekili Nail Çiler,  Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Onur Konuğumuz olan ve
Gazze’de görevi başında İsrail askerlerinin saldırısıyla bir bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Shehada konuşma yaptı.
Program sonunda Kocaeli basınının emektar isimlerine plaket takdim ettik.




KOCAELİ BASIN ONUR GÜNÜ TOPLANTISI BİZİM TARAFIMIZDAN HAZIRLANAN  BELGESEL SİNEVİZYONLA BAŞLADI


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE BAŞKANI TAHİR  BÜYÜKAKINDAN BASIN ONUR GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE ELEŞTİRİ  VE ÖNERİ GEBZE GAZETESİ  CANLI YAYINDA 


Türkiye Cumhuriyeti nin Kuruluşu 29 Ekim 1923  den 9 Ay Önce 16 Ocak 1923 de İlk Kez Kocaeli de İlan Edildi Basın Onur günü 16 Ocak 2026 tarihi etkinliğinden  Gebze gazetesi canlı yayın yapıyor  



  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Katkısı İle çektiğimiz basın onur günü belgesel sinevizyonumuz


Kocaeli Sanayi Odasının Katkısı İle çektiğimiz basın onur günü belgesel sinevizyonumuz


 

 KOCAELİ BASIN ONUR GÜNÜ 

 Atatürk’ün 16 Ocak 1923 de İzmit de Düzenlediği Basın Toplantısı ve Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Basını nın Önemi 
Türk basın tarihinde Anadolu basınının Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna en büyük katkıyı yapmıştır.


(Ahmet Emirhan KAHRAMAN)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Zabıtasına “Tüketici Kanunu” anlatıldı Büyükşehir Zabıtasına “Tüketici Kanunu”...
Ulaşımpark’ın 4 yeni hattı yarın hizmete başlıyor; Kartepe Teleferik’e kesintisiz ulaşım Ulaşımpark’ın 4 yeni hattı yarın hizmete başlıyor;...
Antikkapı’nın lezzeti 2025’te 10 milyon kişiye ulaştı Antikkapı’nın lezzeti 2025’te 10 milyon kişiye...
Başkan Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı Başkan Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı
Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı
Kocaeli’de çocuklar yarıyıl tatilinde yaşadı; Yarıyıl tatil eğlencesi Büyükşehir’le yaşanacak Kocaeli’de çocuklar yarıyıl tatilinde yaşadı;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir Zabıtasına “Tüketici Kanunu”...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle...

Haberi Oku