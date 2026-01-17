BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN ALDIM





Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından takdim edilen bu anlamlı ödülü, Sayın Valimiz İlhami Aktaş’ın elinden aldım. Törende, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sanayi Odası destekleriyle hazırladığımız belgesel sinevizyon gösterimimizle tarihe bir not daha düştük. Milli Mücadele ruhunu kalemimizle ve vizörümüzle yaşatmaya, Anadolu basınının gücünü anlatmaya devam edeceğiz. Bu onuru tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum.





Cumhuriyet fikrinin temelinin atıldığı basın toplantısının yıl dönümü kapsamında Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktık. Kasr-ı Hümayun’un bahçesinde devam eden törenlerde günün önemine dair Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Onur Konuğumuz olan ve

Gazze’de görevi başında İsrail askerlerinin saldırısıyla bir bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Shehada konuşma yaptı.

Program sonunda Kocaeli basınının emektar isimlerine plaket takdim ettik.











Atatürk’ün 16 Ocak 1923 de İzmit de Düzenlediği Basın Toplantısı ve Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Basını nın Önemi