Kent Konseyi’nden Anlamlı İftar: Farklı Görüşler Aynı Masada

Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen iftar programında, şehrimize uzun yıllar emek vermiş, alın teri dökmüş kıymetli isimler aynı sofrada, aynı duada buluştu. Ramazan’ın manevi ikliminde gerçekleşen programda sadece bir iftar değil; hatıraların, emeğin ve vefanın paylaşıldığı sıcak bir buluşma yaşandı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne olan gecede, geçmişe duyulan saygı ve hizmet edenlere gösterilen vefa duygusu yüreklere dokundu.

ŞEHRİN PROTOKOLÜ GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTU

Kocaeli Kent Konseyi, Ramazan ayının mübarek ikliminde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Vefa İftarı” programında birlik, beraberlik ve vefa duygusunu en güçlü şekilde yaşattı. Geçmiş dönemlerde bakanlık, milletvekilliği, il genel meclis üyeliği ile siyasi parti il ve ilçe başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş isimlerle, halen farklı siyasi partilerde görev yapan temsilcileri aynı sofra etrafında buluşturan Kent Konseyi; ortak hafızayı, karşılıklı saygıyı ve şehre hizmet etmiş olmanın kıymetini ön plana çıkardı. Programda söz alan protokol temsilcileri, birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yaparak, şehre emek veren herkese gösterilen vefanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

“BU SOFRA BİR GÖNÜL SOFRASIDIR”

Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, iftar programında yaptığı konuşmada bu buluşmanın yalnızca bir iftar organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu akşam ülkemize ve şehrimize emek vermiş değerli isimlerle ve siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileriyle aynı sofrada buluşmanın huzur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sofra yalnızca bir iftar sofrası değildir; hatıranın, emeğin ve vefanın buluştuğu anlamlı bir gönül sofrasıdır. Ülkemizin ve şehrimizin bugününe katkı sunmuş, sorumluluk üstlenmiş ve iz bırakmış siz kıymetli büyüklerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir onurdur.”

“AKIL VE İSTİŞARE DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİLECEK”

Her biriniz görev yaptığınız dönemlerde Kocaeli’ne değer kattınız, şehrimizin hafızasında silinmeyecek izler bıraktınız. Bizler de bu katkıları ortak birikim olarak görüyor; geçmişten gelen tecrübeyi geleceğe ışık tutan en kıymetli rehber kabul ediyoruz. Kocaeli’mizin tüm renklerini, tüm seslerini ve tüm değerlerini kucaklayan bu anlamlı buluşmada; vefanın, kadirşinaslığın ve ortak hafızanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Şehrimiz için taş üstüne taş koymuş herkese gönülden teşekkür ediyor, bu güzel birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum.” Çetin, aralarından ayrılan büyükleri rahmetle andığını ifade ederek katılımcılara sağlık ve huzur temennisinde bulundu.



"BİRLİK OLURSAK DÜNYAYA BARIŞ GETİRİRİZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Soba, “Yaşanan gelişmeler bizlere ülkemizin her alanda güçlü olması gerektiğini gösteriyor. Rabbimiz herkesin kaderini kendi gayretine bağlı kılmıştır. Çalışmamız, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin istikrarını güçlendirerek terörsüz bir gelecek hedeflediğini ifade eden Soba, farklı etnik kimliklerin birlik içinde hareket ettiğinde dünyaya barış ve huzur getirdiğini belirterek, yaklaşan bayramın ülke ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

“BİRLİK RUHU KOCAELİ’DE GÜÇLÜ”

Kocaeli Kent Konseyi tarafından düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı Olgun Öner de organizasyona ev sahipliği yapan Kent Konseyi yönetimine teşekkür etti. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Öner, Kocaeli’deki birlik ve beraberlik ruhunun bu tür programlarla daha da pekiştiğini ifade etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”