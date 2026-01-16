Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı

“KISA BİR MOLAYLA DİNLENECEKLER”
“Bugün çocuklarımız ve aileleri çok heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Güzel bir dönem geçirdik hep birlikte ve çocuklarımız en güzel şekliye geleceğe hazırlanıyor. Ailelerimiz tarafından tüm kurumlarımızca çok güzel bir çalışma yapılıyor. Öğrencilerimiz de kısa bir molayla dinlenecekler. Bu önemli bir serüven, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında kurumlarımız ve ailelerimizin büyük gayret sarf etmesi gerekiyor. Belediye olarak bizler de eğitimin her zaman yanındayız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz, öğretmenlerimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ
Başkan Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise eğitim-öğretimin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, ailelerin çocuklarına her anlamda örnek olması gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından çocuklar, hazırladıkları gösterileri sergilerken, çocuklar büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri, minik öğrencilere karnelerini takdim etti.