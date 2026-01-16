Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da öğrenciler, karnelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı ve ara tatile kavuştu. Çayırovalı öğrencileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yarıyıl tatiline giren öğrencilerimize huzurlu ve verimli bir tatil diliyorum” dedi.

Çayırova’da eğitimine devam eden binlerce öğrenci, bugün karnelerine kavuşma heyecanını yaşadı. Çayırova’da da resmi karne programı Türkan Göktürk İlkokulu’nda yaşandı. Burada gerçekleştirilen törene Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, birim müdürleri, muhtarlar ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, ilk olarak Recep Demir bir konuşma gerçekleştirdi. Demir’in ardından kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“KISA BİR MOLAYLA DİNLENECEKLER”

“Bugün çocuklarımız ve aileleri çok heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Güzel bir dönem geçirdik hep birlikte ve çocuklarımız en güzel şekliye geleceğe hazırlanıyor. Ailelerimiz tarafından tüm kurumlarımızca çok güzel bir çalışma yapılıyor. Öğrencilerimiz de kısa bir molayla dinlenecekler. Bu önemli bir serüven, çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında kurumlarımız ve ailelerimizin büyük gayret sarf etmesi gerekiyor. Belediye olarak bizler de eğitimin her zaman yanındayız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz, öğretmenlerimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Başkan Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise eğitim-öğretimin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, ailelerin çocuklarına her anlamda örnek olması gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından çocuklar, hazırladıkları gösterileri sergilerken, çocuklar büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri, minik öğrencilere karnelerini takdim etti.