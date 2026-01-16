İLÇE HABERLERİ:
Çocuk kulüplerinde karne coşkusu

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minik Çayırovalı öğrenciler, bugün karnelerine kavuştu. İlk karnelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

16 Ocak 2026 Cuma 15:20

 Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin, çocuk kulüplerinde, bugün karne heyecanı yaşandı. 9 Mahallede 8 noktada bulunan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan yüzlerce Çayırovalı minik, bugün ara tatil öncesinde karnelerini aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen karne programına katılım sağlayan ve minik öğrencileri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

 

“ÇOCUKLARIMIZIN BAHTI AÇIK OLSUN”

“Bugün hep birlikte heyecanlıyız. Yarıyıl boyunca güzel bir süreç geçirdik hep birlikte. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve geleceğe hazırlanması noktasında çok güzel çalışmalar yaptık. Bizim yaklaşık bine yakın çocuğumuz, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim noktasında yarıyıl tatiline giriyor. Çocuklarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Bunlar çok güzel ve bizim için çok değerli şeyler. Çocuklarımızın yarınlarına az da olsa katkı sunuyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Onlar 15 tatile giriyor ve kısa bir mola verecekler. Hayırlı uğurlu olsun, rabbim çocuklarımızın bahtını açık eylesin.”

 

“EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR”

Başkan Çiftçi, konuşmaların ardından tüm öğrencilerin karnelerini takdim etti. Sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çocuk kulüplerimizde eğitim alan yavrularımızın karne sevinçlerini paylaştık. Onların heyecanı, bizim umudumuz; başarıları ise yarınlara dair en büyük güvencemizdir” ifadelerini kullandı.

