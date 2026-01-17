Kocaeli Büyükşehir’den dip bucak temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm kenti dip bucak temizliyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yol kenarlarından kaldırımlara kadar temizlenmedik yer bırakmıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TİTİZ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol kenarları ve kaldırımların temizliğini aksatmadan sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, belirli periyotlarla yol kenarları ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

HEDEF, DAHA YAŞANABİLİR BİR KOCAELİ

Ekipler, yollara savrulan yapraklar, kuruyan dallar, çeşitli atıklar ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar düzenli olarak toplanarak temizleniyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem şehir estetiği korunuyor hem de kaldırımları kullanan yayaların konforu ve güvenliği üst seviyede tutuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve kent düzenine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederek, daha yaşanabilir bir Kocaeli hedefi doğrultusunda hizmet üretmeyi sürdürüyor.