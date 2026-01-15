Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda yarı finalde

GALİBİYET SERBEST ATIŞLARLA GELDİ
Özellikle yabancı oyuncularının sergilediği üstün performansla hücumda etkili işler yapan Çayırova Belediyesi, üçüncü periyotla birlikte farkı artırdı ve karar çeyreğine 74-68 önde girdi. Son periyot ise büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. OGM Ormanspor’un hücumda isabetli oyunuyla geriye düşen Çayırova Belediyesi, bitime 45 saniye kala 4 sayı geride olduğu maçta Gallinat’ın attığı üçlükle farkı bire indirdi. OGM Ormanspor’un hücumdan faydalanamamasını iyi değerlendiren Çayırova Belediyesi, bitime 14 saniye kala çizgiye gelen Nysier Brooks’un, serbest atışlarda hata yapmamasıyla öne geçti ve maçı kazandı.
BROOKS’TAN 27 SAYI
Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 27 sayı 10 ribauntluk performansıyla Nysier Brooks olurken, Roberto Gallinat’ın 26 ve Ömer Utku Al’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Maçı kazanan Çayırova Belediyesi, 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Parmos Otel Bordo Bandırma Basketbol’la, federasyon kupası finali için mücadele edecek. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Federasyon Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ormanspor’u yenerek yarı finale adını yazdıran takımımızı tebrik ediyorum” dedi.