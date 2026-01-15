SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesini sürdüren temsilcimiz Çayırova Belediyesi, mücadele ettiği Federasyon Kupası’nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor’u 87-86 yenen Çayırova Belediyesi, yarı finalde Bandırma Bordo Basketbol’la oynayacak.

Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası'nda yarı finalde

15 Ocak 2026 Perşembe 09:59

 Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola devam eden Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda bir üst tura yükseldi. Kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi OGM Ormanspor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, sahadan 87-86’lık galibiyetle ayrıldı. Hafta içi baş antrenör değişikliğine giden ve yeni koçu Ender Aslan’ın öncülüğünde sahaya Can Uğur Öğüt, Roberto Gallinat, Ömer Utku Al, Berkay Candan ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maç boyunca heyecanın eksik olmadığı karşılaşmanın ilk periyodunu 26-27 geride kapattı. İkinci çeyrek de iki takımın büyük hücum performanslarına sahne olurken, Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 54-52 üstün giren taraf oldu.

 

GALİBİYET SERBEST ATIŞLARLA GELDİ

Özellikle yabancı oyuncularının sergilediği üstün performansla hücumda etkili işler yapan Çayırova Belediyesi, üçüncü periyotla birlikte farkı artırdı ve karar çeyreğine 74-68 önde girdi. Son periyot ise büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. OGM Ormanspor’un hücumda isabetli oyunuyla geriye düşen Çayırova Belediyesi, bitime 45 saniye kala 4 sayı geride olduğu maçta Gallinat’ın attığı üçlükle farkı bire indirdi. OGM Ormanspor’un hücumdan faydalanamamasını iyi değerlendiren Çayırova Belediyesi, bitime 14 saniye kala çizgiye gelen Nysier Brooks’un, serbest atışlarda hata yapmamasıyla öne geçti ve maçı kazandı.

 

BROOKS’TAN 27 SAYI

Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 27 sayı 10 ribauntluk performansıyla Nysier Brooks olurken, Roberto Gallinat’ın 26 ve Ömer Utku Al’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Maçı kazanan Çayırova Belediyesi, 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Parmos Otel Bordo Bandırma Basketbol’la, federasyon kupası finali için mücadele edecek. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Federasyon Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ormanspor’u yenerek yarı finale adını yazdıran takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nden kupa mesaisi Çayırova Belediyesi’nden kupa mesaisi
Kağıtspor, 2025’e 317 madalya sığdırdı Kağıtspor, 2025’e 317 madalya sığdırdı
Çayırova Belediyesi, 2026’ya galibiyetle başladı Çayırova Belediyesi, 2026’ya galibiyetle başladı
‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan sona erdi; Büyükşehir’de şampiyonlar belli oldu ‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan sona...
Çayırovalı sporculardan, 2025’te 354 madalya 14 kupa Çayırovalı sporculardan, 2025’te 354 madalya...
Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova Belediyesi’nden kupa mesaisi
Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, bu kez Federasyon Kupası’nda...

Haberi Oku