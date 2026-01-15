Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola devam eden Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası’nda bir üst tura yükseldi. Kendi saha ve seyircisi önünde Ankara temsilcisi OGM Ormanspor’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, sahadan 87-86’lık galibiyetle ayrıldı. Hafta içi baş antrenör değişikliğine giden ve yeni koçu Ender Aslan’ın öncülüğünde sahaya Can Uğur Öğüt, Roberto Gallinat, Ömer Utku Al, Berkay Candan ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maç boyunca heyecanın eksik olmadığı karşılaşmanın ilk periyodunu 26-27 geride kapattı. İkinci çeyrek de iki takımın büyük hücum performanslarına sahne olurken, Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 54-52 üstün giren taraf oldu.

GALİBİYET SERBEST ATIŞLARLA GELDİ

Özellikle yabancı oyuncularının sergilediği üstün performansla hücumda etkili işler yapan Çayırova Belediyesi, üçüncü periyotla birlikte farkı artırdı ve karar çeyreğine 74-68 önde girdi. Son periyot ise büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. OGM Ormanspor’un hücumda isabetli oyunuyla geriye düşen Çayırova Belediyesi, bitime 45 saniye kala 4 sayı geride olduğu maçta Gallinat’ın attığı üçlükle farkı bire indirdi. OGM Ormanspor’un hücumdan faydalanamamasını iyi değerlendiren Çayırova Belediyesi, bitime 14 saniye kala çizgiye gelen Nysier Brooks’un, serbest atışlarda hata yapmamasıyla öne geçti ve maçı kazandı.

BROOKS’TAN 27 SAYI

Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 27 sayı 10 ribauntluk performansıyla Nysier Brooks olurken, Roberto Gallinat’ın 26 ve Ömer Utku Al’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Maçı kazanan Çayırova Belediyesi, 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde Parmos Otel Bordo Bandırma Basketbol’la, federasyon kupası finali için mücadele edecek. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Federasyon Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Ormanspor’u yenerek yarı finale adını yazdıran takımımızı tebrik ediyorum” dedi.