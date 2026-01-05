DİLOVASI’NDA SİVİL TOPLUMLA GÜÇLÜ BULUŞMA

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklere ziyaretlerde bulundu.

SORUN VE TALEPLER DİNLENDİ

Gerçekleştirilen ziyaretlerde dernek temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi sohbetler gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren derneklerin sorun, talep ve beklentileri yerinde dinlenirken, karşılıklı istişare ortamında çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerin, gönül bağlarını güçlendirmek ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla toplumun her kesimiyle temas halinde olmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

“MİLLETİMİZLE AYNI YOLDA YÜRÜYORUZ”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşlarla birebir temasın siyaset anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Dilovası ve Kocaeli için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ ÖNCELEDİK”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı açıklamada, yerel yönetim anlayışımızın merkezinde insan var. Sahada olmak, hemşehrilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm sürecini birlikte yürütmek bizim için büyük önem taşıyor. Derneklerimiz, mahallelerimizde yaşanan sorunların doğru şekilde belirlenmesi ve çözüm sürecinin hızlanmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, sivil toplumla iş birliği içerisinde Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz

“TEŞKİLAT OLARAK HER ZAMAN SAHADAYIZ”

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduklarını belirterek, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte vatandaşlar ve derneklerle kurulan gönül bağının çalışmalara güç kattığını dile getirdi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI