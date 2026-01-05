İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DİLOVASI’NDA SİVİL TOPLUMLA GÜÇLÜ BULUŞMA

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklere ziyaretlerde bulundu.

DİLOVASI'NDA SİVİL TOPLUMLA GÜÇLÜ BULUŞMA

05 Ocak 2026 Pazartesi 11:23

 SORUN VE TALEPLER DİNLENDİ
Gerçekleştirilen ziyaretlerde dernek temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelinerek samimi sohbetler gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren derneklerin sorun, talep ve beklentileri yerinde dinlenirken, karşılıklı istişare ortamında çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerin, gönül bağlarını güçlendirmek ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla toplumun her kesimiyle temas halinde olmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
“MİLLETİMİZLE AYNI YOLDA YÜRÜYORUZ”
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşlarla birebir temasın siyaset anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Dilovası ve Kocaeli için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ ÖNCELEDİK”
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı açıklamada, yerel yönetim anlayışımızın merkezinde insan var. Sahada olmak, hemşehrilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı dinlemek, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm sürecini birlikte yürütmek bizim için büyük önem taşıyor. Derneklerimiz, mahallelerimizde yaşanan sorunların doğru şekilde belirlenmesi ve çözüm sürecinin hızlanmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, sivil toplumla iş birliği içerisinde Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz
“TEŞKİLAT OLARAK HER ZAMAN SAHADAYIZ”
AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım da teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduklarını belirterek, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte vatandaşlar ve derneklerle kurulan gönül bağının çalışmalara güç kattığını dile getirdi.
BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI
Ziyaretler kapsamında göreve yeni başlayan dernek başkanlarına başarı dilekleri iletilirken, yeni kurulan derneklere de “hayırlı olsun” ziyaretleri gerçekleştirildi. Program, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verilmesi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.


(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Darıca’ya üstyapı hamlesi Büyükşehir’den Darıca’ya üstyapı hamlesi
Başkan Çiftçi’den, Hidayet Türkoğlu’na ziyaret Başkan Çiftçi’den, Hidayet Türkoğlu’na ziyaret
Havuz, 2025’te 20 bin 622 kişiye hizmet verdi Havuz, 2025’te 20 bin 622 kişiye hizmet verdi
2025 yılında Darıca'da bin 475 çift evlendi 2025 yılında Darıca'da bin 475 çift evlendi
2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı 2025 yılında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı
BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI YENİ YIL ZİYARETLERİ BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ANLAMLI YENİ YIL ZİYARETLERİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den Darıca’ya üstyapı hamlesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor....

Haberi Oku