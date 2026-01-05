“Bilişim ve Bilgi Güvenliği” Büyükşehir’le kontrol altında; 2025’te 6,5 milyon siber tehdit etkisiz hale getirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte dijital altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen siber güvenlik çalışmaları kapsamında etkin bir rol oynadı. Buna göre Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca 6,5 milyon siber tehdidi etkisiz hale getirdi.

MİLYONLARCA SİBER SALDIRI ENGELLENDİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, dijital altyapının güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü siber güvenlik çalışmalarıyla 2025 yılı boyunca milyonlarca tehdidi tespit ederek sistemlere ulaşmadan engelledi. Sistemler üzerinde gerçekleştirilen analizlerde, 2025 yılı içerisinde 6 milyon 503 bin 247 orta riskli anormal sistem davranışı, 1 milyon 91 bin 597 kurumsal bilgilere yönelik yetkisiz erişim girişimi ve 511 bin 399 hizmet engelleme saldırısı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

YAZILIM KAYNAKLI RİSKLER KONTROL ALTINA ALINDI

Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı yazılım ekipleri sayesinde siber saldırılar titizlikle takip edilerek kontrol altına alındı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 469 bin 196 yazılım kaynaklı sistem çökme riski ile 275 bin 724 yetkisiz erişim girişimi, alınan güvenlik önlemleri sayesinde sistemlere zarar vermeden önlendi.

E-POSTA GÜVENLİĞİNDE ETKİN KORUMA

E-posta güvenliği alanında da önemli başarılar elde edildi. 2025 yılı boyunca 198 bin 835 zararlı ve oltalama amaçlı e-posta, kullanıcılara ulaşmadan engellendi. Bunun yanı sıra 10 personel hesabına yönelik ele geçirilme girişimi tespit edilerek herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadan gerekli tedbirler alındı.

DİJİTAL HİZMETLERDE SÜREKLİLİK VE GÜVENLİK

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü siber güvenlik çalışmaları sayesinde; dijital hizmetlerin sürekliliği, veri güvenliği ve kurumsal sistemlerin korunması sağlanırken, siber tehditlere karşı proaktif ve güçlü bir güvenlik yaklaşımının 2026 yılında da tüm hızıyla sürdürüleceği belirtildi.





(Erkan ERENLER)