Kocaeli Büyükşehir’le ilk yardım öğren, hayat kurtar; 2025’te 7 bin vatandaşa ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca kurum ve kuruluşlara yönelik ilk yardım eğitimlerini aralıksız sürdürdü. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen halk sağlığı eğitimleriyle 6 bin 840 vatandaş; genel ilk yardım, beslenme ve diyabet gibi konularda bilgilendirildi.

BESLENME VE DİYABET BİLGİLENDİRMESİ

Yıl genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genel ilk yardım ve sertifikalı temel ilk yardım kapsamında toplam 805 kişiye 2 gün süren ilk yardım eğitimi ile birlikte hayati öneme sahip otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimi verildi. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen halk sağlığı eğitimleriyle 6 bin 840 vatandaş, genel ilk yardım, beslenme ve diyabet gibi konularda bilgilendirildi.

SERTİFİKALI İLK YARDIMCI EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler tarafından verilen sertifikalı eğitimlerde; “Temel Yaşam Desteği”, “Tam Tıkanmalar” (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), “Yaralanmalar”, “Hayvan Isırmaları”, “Kırık-Çıkık-Burkulma”, “Sıcak Çarpması”, “Kanamalar”, “İlk Yardım”, “Kalp Krizinde İlk Yardım”, “Zehirlenmeler ve “Taşıma Teknikleri” gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verildi.

HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK UYGULAMALI EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece kurum personeline değil, vatandaşlara yönelik ilk yardım bilincini artırmaya yönelik eğitimler de düzenledi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü toplu taşıma çalışanları başta olmak üzere birçok mahalle ve kuruma sertifikasız halk sağlığı eğitimleri verdi. Bu eğitimler “eğitim hemşireleri” tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

AMAÇ, SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR DOĞRU MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, ilk yardım eğitimleriyle herhangi bir kaza ya da yaşamı tehdit eden durumda sağlık görevlileri olay yerine ulaşana kadar, tıbbi araç gereç olmadan doğru ilk müdahalenin yapılabilmesini ve hayati risklerin en aza indirilmesini hedefledi.





(Erkan ERENLER)