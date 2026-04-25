23 Nisan coşkusu sınırları aştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan etkinlikleri, sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen ailelerin katılımıyla renkleniyor. Çocukların neşesiyle dolan meydan, kültürler arası buluşmaya da sahne oluyor.





GÜNEY KORELİ AİLEDEN 23 NİSAN’A YOĞUN İLGİ





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu İzmit Milli İrade Meydanı’nda binlerce ailenin katılımıyla yaşatıyor. 23 Nisan coşkusu, Kocaeli’de yaşayan Güney Koreli Hong Sua ailesinin de ilgisini çekti. Yaklaşık iki yıldır Kocaeli’de yaşayan aile, bu özel günü çocuklarıyla birlikte deneyimlemek için etkinlik alanına heyecanla geldi.





“ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARA ARMAĞANI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”





Aile, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu öğrendiklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. “Atatürk’ün çocuklara armağanı bizi çok etkiledi” sözleriyle hayranlıklarını dile getiren aile üyeleri, bu anlamlı günün Türkiye’de kutlanmasının kendileri için çok özel olduğunu vurguladı.





“KOCAELİ’Yİ VE TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUZ”





Türkiye’de Feride ismini kullanan Sua ve eşi Umut, Kocaeli’de yaşamaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle anlattı: “Kocaeli’yi çok seviyoruz. İki yıldır iş sebebiyle buradayız. Burası çok güzel bir ülke ve çok güzel bir şehir. Bu özel günde özellikle çocuklarımızı alıp geldik. Meydan ve atölyeler çok güzel olmuş.”





MEYDANDA ULUSLARARASI BAYRAM HAVASI





Atölyelerden oyun alanlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı İzmit Milli İrade Meydanı, farklı ülkelerden ailelerin katılımıyla adeta uluslararası bir bayram alanına dönüştü. 23 Nisan coşkusu, Kocaeli’de sınırları aşarak dünya çocuklarını bir araya getirmeye devam ediyor.





