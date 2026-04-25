YBS ekran sayısı 110’a ulaştı

Toplu taşımada dijital konfor Büyükşehir ile artıyor.

YBS ekran sayısı 110'a ulaştı

25 Nisan 2026 Cumartesi 13:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada bilgiye erişimi kolaylaştıran Yolcu Bilgilendirme Sistemi (YBS) ekranlarının sayısını 110’a yükselterek kent genelinde teknolojik ulaşım altyapısını güçlendirdi.

TOPLU TAŞIMADA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada konforu artırmak ve vatandaşların bilgiye hızlı erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği teknolojik yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Yolculuk planlamasını kolaylaştıran Yolcu Bilgilendirme Sistemi’nin (YBS) ekranları sayesinde yolcular; hatların bilgilerini, yaklaşmakta olan toplu taşıma araçlarının tahmini geliş sürelerini takip edebiliyor. Bu kapsamda şehir ulaşımının önemli bir parçası haline gelen YBS ekranlarının sayısı, yapılan yeni çalışmalar ile birlikte 110’a yükseltildi.

YBS EKRANLARI İLE KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞI

Kentin farklı noktalarındaki durakların büyüklüğü ve yolcu yoğunluğu dikkate alınarak konumlandırılan sistemler; 3 veya 6 satırlı, tek ya da çift yönlü ekran seçenekleriyle hizmet veriyor. Araçların GPS üzerinden konumlarını anlık olarak izleyen YBS, hat bazlı geliş sürelerini hesaplayarak durağa entegre kontrol üniteleri aracılığıyla kesintisiz bilgi akışı sağlıyor. Bu sayede vatandaşlara hızlı, doğru ve güncel ulaşım bilgisi sunuluyor.

AKILLI ULAŞIM AĞINA ENTEGRE ALTYAPI

Enerji tasarruflu LED paneller, kablosuz haberleşme modülleri ve merkezi yönetim yazılımıyla desteklenen sistemler, kentin akıllı ulaşım ağına entegre şekilde 7/24 hizmet sunuyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kurulumun yanı sıra yıl boyunca düzenli bakım ve güncellemeler de titizlikle gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kent içi ulaşımda örnek projeler geliştirmeye devam ediyor.

