Kruvasan süsleme atölyesinde renkli anlar

Bayramın tarifini çocuklar yeniden yazıyor.

25 Nisan 2026 Cumartesi 12:44

Büyükşehir tarafından Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri arasında yer alan kruvasan süsleme atölyesi, en çok ilgi gören alanlarından biri oluyor.

ÇOCUKLARIN ELİYLE RENKLENEN BAYRAM

İzmit Milli İrade Meydanı’nda çocukları buluşturan 23 Nisan şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların hazır kruvasanları çikolata, meyve ve çeşitli renkli süslemelerle kendi zevklerine göre hazırladığı kruvasan süsleme atölyesi, hem eğlenceli hem de görsel açıdan dikkat çekici anlara sahne oluyor. Her çocuk kendi kruvasanını tasarlarken ortaya birbirinden renkli ve neşeli görüntüler çıkıyor.

RENKLİ DOKUNUŞLAR, BÜYÜK MUTLULUK

Atölyede minik katılımcılar, kruvasanlarını adeta küçük birer sanat eserine dönüştürüyor. Çikolata sosları, meyveler ve farklı süslemelerle hazırlanan ürünler, çocukların hayal gücünü yansıtan renkli tablolara dönüşüyor. Ortaya çıkan kruvasanlar sadece süslenmekle kalmıyor; çocuklar tarafından büyük bir keyifle tüketiliyor. Böylece etkinlik, hem üretme hem de paylaşma duygusunu aynı anda yaşatıyor.

KAHKAHA, RENK VE LEZZET AYNI MASADA

Milli İrade Meydanı’nda kurulan atölyede gün boyu kahkahalar eksik olmuyor. Çocuklar bir yandan süsleme yaparken bir yandan da arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşıyor. Aileler ise bu anları ilgiyle takip ederek bol bol fotoğraf çekiyor. Ortaya çıkan kareler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en renkli ve en samimi görüntüleri arasında yer alıyor.


