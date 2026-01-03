ULUSLARARASI SANAT VE KÜLTÜR İNSANI SN. NEDRET DEMİR'İN 2026 YILININ İLK ALBÜMÜ

Aslen Bilecik doğumlu olan işi gereği dünyanın bir çok ülkesinde çalıştıktan sonra emekli olduktan sonra Gebze’ye yerleşen kültür sanat ve vakıf insanı Sn. Nedret Demir bir birinden güzel albümler yayınlamaya devam ediyor.



2026 YILI hediyesi olarak fotoğraflarımızdan düzenlediği albüm içinde Sn. NEDRET DEMİR beye teşekkür ederim www.ailesevisi.com Belgeselleri tadında ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ailesi olarak teşekkür ederiz.













“Sevgi”, hayatın en tatlı şarkısı; kalplerin ışığıdır kuşkusuz.

Unutmayalım!

“Sevgi”, her şeyi mümkün kılar.

Her derdin çaresi onda duruyor.

O halde sevgiyi sınırsızca yayın. Dünyayı güzel kılın.

O sizin elinizde.









“SEVGİ HER DERDE DEVA”adlı single albümüm 2026 yılında yayınlanan ilk albümüm olması nedeniyle benim için de bir başka anlam da taşıyor.









Haydi sizde hesapsızca verin sevginizi. Kısmadan ve de kıskanmadan. Var mısınız?

Bu eserim şimdi dünyada tüm dijital müzik platformlarında (Amazon, Anghami, Apple Music, Joox, MediaNet, Boomplay, Deezer, Flo, Instagram/Facebook, Adaptr, YouTube Music, iHeartRadio, Claro Música, iTunes, Kuack Media, NetEase, Qobuz, Pandora, Saavn, Spotify, Tencent, Tidal and TikTok & other ByteDance @stores, ) yayına girdi.

Saygılarımla..



