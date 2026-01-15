KÜLTÜR VE SANAT:
“Üç Jokerli Konken” Gebze’de seyirciyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sevilen ve beğenilen oyunu “Üç Jokerli Konken”, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Yoğun ilgi gören oyun, izleyicilerden tam not aldı.

'Üç Jokerli Konken" Gebze'de seyirciyle buluştu

15 Ocak 2026 Perşembe 10:00

 OYUN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, repertuvarında yer alan “Üç Jokerli Konken” adlı oyunu Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde sahneledi. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda salonu dolduran izleyiciler, keyifli bir akşam yaşadı.

 

GÜLDÜREN VE DÜŞÜNDÜREN HİKÂYE

Mizah dolu anlatımıyla dikkat çeken oyun, yıllardır birlikte konken oynayan üç yakın arkadaşın, beklenmedik bir kararla hayatlarının yön değiştirmesini konu alıyor. Sıcak ve samimi hikâyesiyle seyirciyi hem güldüren hem düşündüren oyun, performanslarıyla beğeni topladı.

 

GEBZE’DE SANAT DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezon boyunca Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında sahne almaya devam edecek. Şehir Tiyatroları, farklı oyunlarla Kocaelilileri tiyatroyla buluşturmayı sürdürecek.

