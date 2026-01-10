Büyükşehir, 2025’te insan kaynakları ve eğitimde büyük adımlar attı; 7 bin 931 personele 100’ü aşkın eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında insan kaynakları ve eğitimde önemli bir yıl geçirerek, çalışan sağlığı, güvenliği ve yetkinliklerini güçlendirdi. Buna göre bu yıl içinde 7 bin 931 personele 100’ü aşkın eğitim programı sunuldu.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KURUMSAL ADIMLAR

2025 yılı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için yoğun ve verimli bir yıl olarak geride kaldı. Çalışanların yetkinliklerinin artırılmasından, iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok alanda önemli çalışmalar hayata geçirildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Haziran 2025’te kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü, belediye genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek için büyük bir yapı oluşturdu. Buna göre 23 İSG Kurulu oluşturularak, tüm daire başkanlıklarında görev tanımları ve eğitimler tamamlandı. Afet, yangın ve tahliye süreçlerinde görevli 1.060 personelin yetkinliği artırıldı. Belediye genelinde 6 revir aktif hale getirildi, sağlık personeli sayısı artırıldı ve koruyucu sağlık hizmetleri sunuldu. 2025 yılında toplam 1.253 saha denetimi gerçekleştirildi ve 5.227 saat denetim faaliyeti yürütüldü. Bu çalışmalarla belediye çalışanlarının sağlığı ve güvenliği sürdürülebilir bir zemine taşındı.

EĞİTİM FAALİYETLERİNDE REKOR KATILIM

2025 yılı, Büyükşehir personelinin mesleki ve kişisel gelişimi açısından da oldukça verimli geçti. Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100’ü aşkın hizmet içi eğitim programına 7 bin 931 personel katıldı ve memnuniyet oranı yüzde 90,50 olarak kaydedildi. Öne çıkan eğitimlerden bazıları şunlar oldu; “Yönetici Yetkinliği Geliştirme Eğitimi”, “Açık Alanlarda Erişilebilirlik ve Afet Farkındalık Eğitimleri”, “Diksiyon, Drama ve Etkili Sunum&Hitabet Eğitimleri”, “Doğru İletişim Yöntemleri ve Etkili Hızlı Okuma Eğitimleri”, “Temizlik Görevlilerine Yönelik Hijyen Eğitimi”,

“Basın Yayın Personeline İHA Ticari Pilot Eğitimi”. Ayrıca yeni başlayan personel için düzenlenen oryantasyon programları, çalışanların kuruma hızlı ve etkin uyum sağlamasına destek oldu.

DİJİTAL VE TEKNOLOJİK YETENEKLER ÖN PLANDA

2025’te çalışanların dijital yetkinlikleri de güçlendirildi. Canva, dijital süreç iyileştirme ve TAMP modüllerine yönelik eğitimler ile teknolojik becerilerin artırılması sağlandı. Eğitimler sayesinde belediye personeli, iş süreçlerini daha etkin yönetebilir hale geldi.

KARİYER VE İNSAN KAYNAĞI GELİŞİMİ

İş analizi ve iş yükü çalışmalarında 867 personelin görev tanımları güncellendi ve organizasyonel yapının etkinliği artırıldı. Norm kadro yapısı ve kariyer planlaması doğrultusunda personel ihtiyacı belirlendi, terfi, rotasyon ve yetenek yönetimi stratejileri oluşturuldu. Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) kapsamında gençler, üniversite öğrencileri ve işverenler arasında kariyer bağlantıları kuruldu. Bu etkinlik, geleceğin yeteneklerini keşfetmek için önemli bir platform sağladı.

2025’İN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2025 yılı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için insan kaynakları yönetiminde stratejik adımların atıldığı, iş sağlığı ve güvenliği ile eğitim faaliyetlerinde kurumsal bir altyapının oluşturulduğu bir yıl oldu.

Başkanlık; çalışan sağlığını, güvenliğini ve yetkinliklerini ön planda tutarak belediye hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi başardı. 2026 yılında ise eğitim, dijitalleşme, psikososyal risk yönetimi ve senaryo bazlı tatbikatlarla çalışmalar daha da güçlendirilecek.





(Erkan ERENLER)