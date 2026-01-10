10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI

10 Ocak gazeteciler günü dolayısı ile bir çok etkinlik yapılıyor gazeteciler günü kutlanıyor bilgi bilişim ve yapay zeka çağında her şeyin tanımı ve tadı değişti. Elinde telefonu ve sosyal medya sahibi olan herkes gazeteci oluverdi. Bir zamanlar Başbakanlık basın yayın genel müdürlüğü olan kurum cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı adını aldı basın yayın genel müdürlüğü çoktan unutuldu keşke bizim yaşımızdaki gazeteciler ve belgeselciler hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksa.

Gazetecilik sosyal medya okyanusunda alabora olmak üzere kâğıda basılan gazeteler ölüm kalım mücadelesi veriyor yapay zeka çağına kendini uyarlayan yeni teknolojilere sahip olan bilgi ve bilişimi önceleyip geleceği yakalayan gazete ve gazeteciler var olacak itibar görecektir





YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK HATIRALARIMDA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI









Hatıralar önemli bundan bir yıl önce ( 8-9 Ocak 2025) bu gün adı çoktan unutulan iletişim başkanı Fahrettin Altunun başkanlığını yaptığı iletişim başkanlığından 2. İletişim şurası hazırlık çslıştayına katılmak üzere davet almış ve ANKARADA düzenlenen hazırlık çalıştayına katılmıştım









2 gün süren 2. iletişim şurası hazırlık çalıştayı Fahrettin Altunun açış konuşması ile başlayacak Ankara Hızlı tren garındaki otelin büyük salonu hazırlanmış çok sayıda davetli gelmiş Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerinin dekanları ve anlı şanlı Gazetecşler için salonun ön tarafında isme yazılı koltuklar tamamen davetliler tarafından dolmuş

Fahrettin altumun salona giriş anını unutamıyorum herkes ayakta büyük bir alkış tufanı ve ardından Fahrettin Altunun konuşması tüm Tv kanallarından canlı yayınlar Fahrettin Altunun önemini vurguladığı bu güne kadar toplanamayan 2. İletişim şurası

Gazetecinin temel görevi sormak ve sorgulamaktır. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde soruyorum 2. İletişim şurası ne zaman toplanacak yeni iletişim başkanı Burhanettin Duran şurayı toplayacak mı















O dönem İletişim başkanı olan Fahrettin Altunun 2. İletişim şurası hazırlık çalıştayı konuşmasını dinlerken Şubat 2003 tarihindeki o dönem başbakanlık basın yayın genel müdürlüğünün düzenlediği 1. İletişim şurası gözümün önünde canlandı





1. İLETİŞİM ŞURASI VE BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





43 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak katılıp bildiri sunup konuşma yaptığım 1 İletişim şurasında yaşadıklarım o dönemin anlı şanlı gazetecileri cemiyet başkanları gözümün önünde belgesel filim gibi geçti hepsi unutulup gitti





Bir zamanlar devletinin en önemli kurumlarından olan yarım asırlık gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri olan Başbakanlık Basın yayın genel müdürlüğü ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşırken çok büyük emek harcanan 2. İletişim şurasının yeni iletişim başkanımız Burhanettin Duranın bir an önce toplamasını bekliyorum





BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ BELGESELİMiz









FAHRETTİN ALTUN HATIRALARINI YAZMALI





10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Türkiye’nin ilk iletişim başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun un iletişim başkanlığı anılarını yazmarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmasını istiyorum





Fahrettin Altunu Gebze gazetesini yayınlamaya başladığım 1980 li yıllarda Gebze imam Hatip lisesinde okuduğu günlerden tanıyan bir gazeteci ve Belgeselci olarak Fahrettin beyin iletişim başkanlığı anılarını yazması basın ve İletişim başkanlığı tarihi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.





2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI İLE İLGİLİ 8-9 OCAK 2025 TARİHİNDE YAZDIĞIM YAZI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIM





ŞUBAT 2003 DEN OCAK 2025 TARİHLERİNE 1 ve 2. İLETİŞİM ŞURALARININ CANLI ŞAHİDİ OLARAK TARİHE NOT DÜŞÜP ZANANA NOTERLİK YAPMAK









2. İletişim şurasının Hazırlık Çalıştayının gerçekleştirildiği Ankara otelinden an itibari ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com Canlı yayında









İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE www.gebzegazetesi.com

DA YAYINLANAN HABER









Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayına katıldı. Bu çalıştayın, Türkiye'nin her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayına katıldı. Bu çalıştayın, Türkiye'nin her





her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi.





Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası düzeylerde sayısız çalışma ve projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, 22 yıl aradan sonra düzenlenecek olan İletişim Şurası'nın ikincisi hakkında bilgi verdi.





Çalıştay kapsamında, iletişimin her alanını kapsayan 16 çalışma grubunda 425 iletişim profesyonelinin çalışmaları sürdüreceği ve Türkiye İletişim Modeli'ne uygun, kapsayıcı, güncel ve güçlü bir iletişim rehberi hazırlanacağı bildirildi.

Altun, küresel medya düzeninin hakikat krizini derinleştiren başlıca unsur olduğunu belirtti ve uluslararası sistemin çözüm üretemediği birçok krize şahitlik ettiğini ifade etti. Ayrıca, 2024'ün dünyanın birçok yerinde zulümlerin, katliamların, hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.









BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE





ANKARADA DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HWZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISI İLE İLGİLİ CANLI MAKALE





23 yıl önce düzenlenen ve Avrasya gazeteciler derneği olarak rapor sunduğunuz 1. İletişim şurası İLE ilgili an itibari ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi veriyorum









ÇALIŞTAY DA İLETİŞİM BAŞKANI KONUŞUYOR





7-8 OCAK 2025 TARİHLERİNDE ANKARADA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISINA KATILARAK www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUNUN KONUŞMASINI CANLI YAYINDAKİ













ANKARA YOLUNDAN DEVRİ ALEM

CUMHURBAŞKANLIĞI İİLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYINA KATILMAK ÜZERE ANKARAYA YOLUNDAN DEVRİ ALEM





https://iletisimsurasi.com 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak 2. İletişim Şurası için hazırlanan web sayfamız () yayındadır.