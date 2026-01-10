GENEL:
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI

10 Ocak gazeteciler günü dolayısı ile bir çok etkinlik yapılıyor gazeteciler günü kutlanıyor bilgi bilişim ve yapay zeka çağında her şeyin tanımı ve tadı değişti. Elinde telefonu ve sosyal medya sahibi olan herkes gazeteci oluverdi. Bir zamanlar Başbakanlık basın yayın genel müdürlüğü olan kurum cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı adını aldı basın yayın genel müdürlüğü çoktan unutuldu keşke bizim yaşımızdaki gazeteciler ve belgeselciler hatıralarını yazarak geleceğe bilgi ve belge bıraksa.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:56

 Gazetecilik sosyal medya okyanusunda alabora olmak üzere  kâğıda basılan gazeteler  ölüm kalım mücadelesi veriyor  yapay zeka çağına kendini uyarlayan  yeni teknolojilere  sahip olan bilgi ve bilişimi önceleyip geleceği yakalayan   gazete ve gazeteciler var olacak itibar görecektir 

YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK HATIRALARIMDA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 


Hatıralar  önemli bundan bir yıl önce  ( 8-9 Ocak 2025)  bu gün adı çoktan unutulan iletişim başkanı Fahrettin Altunun başkanlığını yaptığı iletişim başkanlığından 2. İletişim şurası hazırlık çslıştayına katılmak üzere davet almış ve ANKARADA  düzenlenen  hazırlık çalıştayına katılmıştım 


2 gün süren 2. iletişim şurası  hazırlık çalıştayı Fahrettin Altunun açış konuşması ile başlayacak Ankara Hızlı tren garındaki otelin büyük salonu hazırlanmış  çok sayıda davetli gelmiş Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerinin dekanları ve anlı şanlı Gazetecşler için salonun ön tarafında isme yazılı koltuklar  tamamen davetliler tarafından dolmuş 
Fahrettin altumun salona giriş anını unutamıyorum  herkes ayakta büyük bir alkış tufanı  ve ardından Fahrettin Altunun konuşması tüm  Tv kanallarından canlı yayınlar  Fahrettin Altunun  önemini vurguladığı bu güne kadar toplanamayan 2. İletişim şurası 
Gazetecinin temel görevi sormak ve sorgulamaktır. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde soruyorum  2. İletişim şurası ne zaman toplanacak  yeni iletişim  başkanı  Burhanettin Duran şurayı toplayacak mı  


 

O dönem İletişim başkanı olan Fahrettin  Altunun  2. İletişim şurası hazırlık çalıştayı konuşmasını dinlerken  Şubat 2003 tarihindeki o dönem başbakanlık basın yayın genel müdürlüğünün düzenlediği 1. İletişim şurası gözümün önünde canlandı 

1. İLETİŞİM ŞURASI VE BASIN YAYIN  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 43 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak katılıp bildiri sunup konuşma yaptığım 1 İletişim şurasında yaşadıklarım o dönemin anlı şanlı gazetecileri  cemiyet başkanları  gözümün önünde belgesel  filim gibi geçti hepsi unutulup gitti

Bir zamanlar devletinin en önemli kurumlarından olan yarım asırlık gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri olan Başbakanlık Basın yayın genel müdürlüğü ile ilgili hazırladığım  belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşırken çok büyük  emek harcanan  2. İletişim şurasının yeni iletişim başkanımız Burhanettin Duranın bir an önce toplamasını  bekliyorum 

  BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  TARİHİ BELGESELİMiz


    FAHRETTİN ALTUN HATIRALARINI YAZMALI 

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Türkiye’nin ilk iletişim başkanlığı görevini yürüten  Fahrettin Altun un iletişim başkanlığı anılarını yazmarak tarihe not düşüp zamana  noterlik yapmasını istiyorum 
Fahrettin Altunu Gebze gazetesini  yayınlamaya başladığım  1980 li yıllarda  Gebze imam Hatip lisesinde okuduğu günlerden tanıyan bir gazeteci ve Belgeselci  olarak  Fahrettin beyin iletişim başkanlığı anılarını yazması basın ve İletişim başkanlığı tarihi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.

 

  2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI İLE İLGİLİ 8-9 OCAK 2025 TARİHİNDE YAZDIĞIM YAZI  VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIM 

ŞUBAT 2003 DEN  OCAK 2025 TARİHLERİNE  1 ve 2. İLETİŞİM  ŞURALARININ CANLI  ŞAHİDİ OLARAK  TARİHE NOT DÜŞÜP ZANANA NOTERLİK YAPMAK  


2. İletişim şurasının  Hazırlık Çalıştayının  gerçekleştirildiği  Ankara otelinden an itibari ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com Canlı yayında 


  İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI İLE İLGİLİ  GEBZE GAZETESİNDE www.gebzegazetesi.com
DA YAYINLANAN HABER


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayına katıldı. Bu çalıştayın, Türkiye'nin her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi. 

her alanda nitelikli temsili ve Türkiye markasını daha da güçlendirme amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası düzeylerde sayısız çalışma ve projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, 22 yıl aradan sonra düzenlenecek olan İletişim Şurası'nın ikincisi hakkında bilgi verdi.

Çalıştay kapsamında, iletişimin her alanını kapsayan 16 çalışma grubunda 425 iletişim profesyonelinin çalışmaları sürdüreceği ve Türkiye İletişim Modeli'ne uygun, kapsayıcı, güncel ve güçlü bir iletişim rehberi hazırlanacağı bildirildi.
Altun, küresel medya düzeninin hakikat krizini derinleştiren başlıca unsur olduğunu belirtti ve uluslararası sistemin çözüm üretemediği birçok krize şahitlik ettiğini ifade etti. Ayrıca, 2024'ün dünyanın birçok yerinde zulümlerin, katliamların, hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.




BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

ANKARADA DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HWZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISI İLE İLGİLİ CANLI MAKALE

23 yıl önce düzenlenen ve Avrasya gazeteciler derneği olarak rapor sunduğunuz 1. İletişim şurası İLE ilgili an itibari ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi veriyorum


ÇALIŞTAY DA İLETİŞİM BAŞKANI KONUŞUYOR

7-8 OCAK 2025 TARİHLERİNDE ANKARADA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI TOPLANTISINA KATILARAK www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUNUN KONUŞMASINI CANLI YAYINDAKİ



ANKARA YOLUNDAN DEVRİ ALEM
CUMHURBAŞKANLIĞI İİLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2. İLETİŞİM ŞURASI HAZIRLIK ÇALIŞTAYINA KATILMAK ÜZERE ANKARAYA YOLUNDAN DEVRİ ALEM

8-9 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak 2. İletişim Şurası için hazırlanan web sayfamız ( https://iletisimsurasi.com ) yayındadır.

