10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI

YARIM ASIRLIK GAZETECİLİK HATIRALARIMDA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
Hatıralar önemli bundan bir yıl önce ( 8-9 Ocak 2025) bu gün adı çoktan unutulan iletişim başkanı Fahrettin Altunun başkanlığını yaptığı iletişim başkanlığından 2. İletişim şurası hazırlık çslıştayına katılmak üzere davet almış ve ANKARADA düzenlenen hazırlık çalıştayına katılmıştım
2 gün süren 2. iletişim şurası hazırlık çalıştayı Fahrettin Altunun açış konuşması ile başlayacak Ankara Hızlı tren garındaki otelin büyük salonu hazırlanmış çok sayıda davetli gelmiş Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerinin dekanları ve anlı şanlı Gazetecşler için salonun ön tarafında isme yazılı koltuklar tamamen davetliler tarafından dolmuş
Fahrettin altumun salona giriş anını unutamıyorum herkes ayakta büyük bir alkış tufanı ve ardından Fahrettin Altunun konuşması tüm Tv kanallarından canlı yayınlar Fahrettin Altunun önemini vurguladığı bu güne kadar toplanamayan 2. İletişim şurası
Gazetecinin temel görevi sormak ve sorgulamaktır. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde soruyorum 2. İletişim şurası ne zaman toplanacak yeni iletişim başkanı Burhanettin Duran şurayı toplayacak mı
O dönem İletişim başkanı olan Fahrettin Altunun 2. İletişim şurası hazırlık çalıştayı konuşmasını dinlerken Şubat 2003 tarihindeki o dönem başbakanlık basın yayın genel müdürlüğünün düzenlediği 1. İletişim şurası gözümün önünde canlandı
1. İLETİŞİM ŞURASI VE BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
43 yaşında gazeteci ve belgeselci olarak katılıp bildiri sunup konuşma yaptığım 1 İletişim şurasında yaşadıklarım o dönemin anlı şanlı gazetecileri cemiyet başkanları gözümün önünde belgesel filim gibi geçti hepsi unutulup gitti
Bir zamanlar devletinin en önemli kurumlarından olan yarım asırlık gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri olan Başbakanlık Basın yayın genel müdürlüğü ile ilgili hazırladığım belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşırken çok büyük emek harcanan 2. İletişim şurasının yeni iletişim başkanımız Burhanettin Duranın bir an önce toplamasını bekliyorum
10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı ile Türkiye’nin ilk iletişim başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun un iletişim başkanlığı anılarını yazmarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapmasını istiyorum
Fahrettin Altunu Gebze gazetesini yayınlamaya başladığım 1980 li yıllarda Gebze imam Hatip lisesinde okuduğu günlerden tanıyan bir gazeteci ve Belgeselci olarak Fahrettin beyin iletişim başkanlığı anılarını yazması basın ve İletişim başkanlığı tarihi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.
2. İletişim şurasının Hazırlık Çalıştayının gerçekleştirildiği Ankara otelinden an itibari ile www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com Canlı yayında
Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası düzeylerde sayısız çalışma ve projeyi hayata geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, 22 yıl aradan sonra düzenlenecek olan İletişim Şurası'nın ikincisi hakkında bilgi verdi.
Çalıştay kapsamında, iletişimin her alanını kapsayan 16 çalışma grubunda 425 iletişim profesyonelinin çalışmaları sürdüreceği ve Türkiye İletişim Modeli'ne uygun, kapsayıcı, güncel ve güçlü bir iletişim rehberi hazırlanacağı bildirildi.
Altun, küresel medya düzeninin hakikat krizini derinleştiren başlıca unsur olduğunu belirtti ve uluslararası sistemin çözüm üretemediği birçok krize şahitlik ettiğini ifade etti. Ayrıca, 2024'ün dünyanın birçok yerinde zulümlerin, katliamların, hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.
