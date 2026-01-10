Vatandaşın imdadına Kocaeli Büyükşehir Zabıtası yetişiyor; Mağdur vatandaşlara zabıta şefkati

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ekipler, Gebze’de bir vatandaşın gıda kolisini evine ulaştırırken, İzmit’te ise yürümekte zorlanan bir vatandaşı güvenli bir şekilde ikamet adresine bıraktı.

VATANDAŞIN GIDA KOLİSİ EVİNE ULAŞTIRILDI

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarıyla takdir topluyor. Gebze’de bir vatandaşın yaşadığı sıkıntının Gebze Bölge Amirliği’ne iletilmesi üzerine harekete geçen ekipler, kendisine ulaştırılan gıda kolilerini taşıyamayacağını ifade eden vatandaşın yardımına koştu. Ekipler, gıda kolilerini belirtilen adresine ulaştırarak, vatandaşın mağduriyetini giderdi.

YÜREMEKME ZORLANAN VATANDAŞA ZABITA YARDIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit’te de aynı şekilde bir vatandaşın imdadına yetişti. Yaşlı bir vatandaşın yürümekte zorlandığı bilgisini alan ekipler, hemen belirtilen adrese gitti. Yapılan görüşmede barınma evine gitmeyi kabul etmeyen vatandaş, ihtiyaçları karşılanarak ekip aracıyla ikamet adresine bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin dört bir yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.





(Erkan ERENLER)