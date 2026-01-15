GENEL:
Ormanya’da kartpostallık kış manzaraları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmine kazandırdığı Ormanya, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kış manzaralarıyla dikkat çeken Ormanya, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:04

 ORMANYA GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve korunan alanlarından biri olan Ormanya, etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralarla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından doğa koruma ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetilen Ormanya, beyaz örtüyle kaplanan doğal dokusuyla hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

 

BEYAZA BÜRÜNMÜŞ DOĞADA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Kış mevsimiyle birlikte Ormanya’nın geniş orman alanları, yürüyüş parkurları ve doğal yaşam alanları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Ormanya’nın en sevilen ve en dikkat çeken bölümleri arasında yer alan “Ormanköy”, “Orman Kütüphanesi”, “Yaban Yaşam Alanı” ve doğa yürüyüş rotaları, karla kaplı manzaralarıyla ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği noktalar oldu. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Ormanya’da kışın sunduğu sakin ve büyüleyici atmosferi deneyimleme fırsatı buldu.

 

KIŞ AYLARINDA DA YOĞUN ZİYARETÇİ AKINI

Dört mevsim ziyaret edilebilen Ormanya, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli bakım, temizlik ve güvenlik çalışmaları sayesinde ziyaretçiler, karla kaplı alanlarda güvenli ve keyifli bir şekilde zaman geçiriyor. Hafta sonları ve tatil günlerinde artan ziyaretçi sayısıyla Ormanya, kış turizmi açısından da bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

